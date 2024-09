Dans les usines de fabrication, il est essentiel de comprendre les causes potentielles des pannes du système pour parvenir à les éviter. L’analyse par arbre de pannes (Fault Tree Analysis) propose une approche d’analyse de l’origine du problème, qui vise à identifier et analyser l’origine des problèmes liés aux actifs avant que les équipements ne tombent en panne.

L’analyse par arbre de pannes est une approche déductive et descendante ayant pour objectif de déterminer la cause d’un événement indésirable spécifique dans un système complexe. Elle consiste à décomposer la cause première d’une panne en différents facteurs contributifs et à la représenter par un modèle graphique appelé arbre de pannes, qui aide les responsables et les ingénieurs à identifier les modes de panne potentiels et la probabilité de chaque mode de panne à des fins d’analyses de sécurité et de fiabilité.

Développée pour la première fois au début des années 1960 par Bell Laboratories, en vue d’aider l’US Air Force à comprendre les failles potentielles du système de missiles Minuteman, l’approche FTA a été largement utilisée dans de nombreux secteurs différents, notamment l’aérospatiale, l’énergie nucléaire, la chimie ou encore l’automobile.

Les responsables maintenance peuvent utiliser l’analyse par arbre de pannes pour :

Concevoir et/ou installer un nouveau système

Apporter des modifications aux systèmes existants

Enquêter sur la sécurité ou la fiabilité d’un système

Évaluer la conformité réglementaire

Optimiser les budgets de maintenance

Alors que les environnements de fabrication continuent d’évoluer et de devenir plus complexes, le besoin d’outils efficaces de gestion des risques comme l’approche FTA devient de plus en plus important. Intégrer les analyses d’arbres de pannes aux analyses de sécurité et aux pratiques d’ingénierie de fiabilité d’une entreprise peut l’aider à mieux comprendre les causes potentielles des pannes du système, à améliorer les performances globales et à réduire la probabilité d’incidents coûteux et potentiellement catastrophiques.