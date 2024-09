Qu'est-ce que Django ?

Le framework Web Django est utilisé depuis plus de dix ans et a été testé et amélioré en profondeur par une communauté très active. Il a même une organisation à but non lucratif : la Django software foundation promeut, soutient et fait progresser le framework Web Django. La plus grande force de Django est son large éventail de fonctions. Avec plus de 10 000 packages Django, le framework couvre pratiquement tout ce dont vous avez besoin pour une application Web. Les packages comprennent des API, des systèmes de gestion de contenu, l'authentification des utilisateurs, la validation des formulaires et la protection CAPTCHA.

La base d'utilisateurs du framework Web Django est solidaire et dévouée, pleine de développeurs Django talentueux qui offrent leur temps et leur expertise pour développer, améliorer et corriger la base logicielle Django. Votre application peut bénéficier de cet engagement en exploitant les packages bien conçus mis à la disposition de toute personne travaillant avec Django.