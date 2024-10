Plus deux vecteurs de nouvelles sont proches dans l'espace vectoriel, plus notre système les considère comme similaires selon les caractéristiques fournies.5 Peter Pan et Treasure Island partagent exactement les mêmes caractéristiques, apparaissant au même point vectoriel (1,1,0). Selon notre système, ils sont donc identiques. En effet, ils partagent de nombreux éléments de l'intrigue (par exemple, les îles isolées et les pirates) et des thèmes (par exemple, le fait de grandir ou les difficultés qui y sont liées). En revanche, bien que Little Women soit également un roman pour enfants, il ne s'agit pas d'un roman d'aventures, mais d'un bildungsroman (passage à l'âge adulte). Bien que Little Women soit un livre pour enfants comme Peter Pan et Treasure Island, il n’a pas les caractéristiques pour l’aventure et possède une valeur de caractéristiques de 1 pour bildungsroman, ce qui n’est pas le cas des deux autres. Cela positionne Little Women plus près de Northanger Abby dans l'espace vectoriel, car ils partagent les mêmes valeurs de caractéristiques pour les caractéristiques d'aventure et de bildungsroman.

En raison de la proximité dans cet espace, si un utilisateur a déjà acheté Peter Pan, le système recommandera les romans les plus proches de Peter Pan (comme Treasure Island)à cet utilisateur comme futur achat potentiel. Notez que si nous ajoutions d’autres romans et des caractéristiques basées sur le genre (par exemple, la Fantasy, l'univers gothique, etc.), les positions des romans dans l’espace vectoriel ne seront plus les mêmes. Par exemple, si l'on ajoute une dimension de genre fantastique, Peter Pan et Treasure Island peuvent s'éloigner marginalement l'un de l'autre, étant donné que le premier est souvent considéré comme une dimension fantastique, mais pas le second.

Notez que les vecteurs d’éléments peuvent également être créés en utilisant les caractéristiques internes des éléments comme traits. Par exemple, nous pouvons convertir des éléments de texte brut (comme des articles d’actualité) en un format structuré et les faire correspondre à un espace vectoriel, tel qu'un modèle de sac de mots. Dans cette approche, chaque mot utilisé dans le corpus devient une dimension différente de l'espace vectoriel, et les éléments qui utilisent des mots-clés similaires apparaissent plus proches les uns des autres dans l'espace vectoriel. TF-IDF, une extension de sac de mots, peut également aider à mesurer la fréquence des termes pour chaque élément par rapport à l’ensemble du référentiel d’articles d’actualité.6 Des méthodes similaires peuvent être appliquées à des éléments d'image par le biais de l'incorporation d'images.