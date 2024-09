Le transport de fret est un processus complexe impliquant différentes parties prenantes dont les priorités ne sont pas les mêmes. Une blockchain prête pour l'IoT peut stocker les températures, la position, les dates/heures d'arrivée et le statut des conteneurs d'expédition au fur et à mesure de leurs trajets. Les transactions de blockchain non modifiables garantissent que toutes les parties prenantes peuvent faire confiance aux données et prendre les mesures nécessaires pour transporter rapidement et efficacement les produits.