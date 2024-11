Chacune des étapes clés de l'algorithme Apriori vise à identifier les ensembles d'éléments et tous leurs super-ensembles possibles, en recherchant les plus fréquents pour créer les règles d'association.

Étape 1 : génération fréquente itemsets



L'algorithme identifie d'abord les éléments uniques, parfois appelés « 1-itemsets », dans l'ensemble de données, ainsi que leur fréquence. Ensuite, il combine les éléments qui apparaissent ensemble avec une probabilité supérieure à un seuil spécifié en itemsets candidats et filtre les itemsets peu fréquents pour réduire le coût de calcul dans les étapes suivantes. Ce processus, connu sous le nom d'extraction d'itemsets fréquents, ne recherche que les itemsets dont la fréquence est significative.



Étape 2 : développer puis réduire les itemsets

Grâce à la propriété Apriori, l’algorithme combine davantage les itemsets fréquents pour former des itemsets plus grands. Les itemsets les plus importants avec une probabilité plus faible sont éliminés. Cela réduit davantage l’espace de recherche et rend le calcul plus efficace.

Étape 3 : répéter les étapes 1 et 2

L'algorithme répète les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que tous les ensembles fréquents répondant au seuil de probabilité défini soient générés de manière exhaustive. Chaque itération génère des associations plus complexes et plus complètes dans les itemsets.

Une fois qu’Apriori a créé les itemsets, il est possible d’étudier la force des associations et des relations générées.