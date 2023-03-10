Définir le chargeur réflexif cobalt strike

Si les composants d’IA et de machine learning de nouvelle génération des solutions de sécurité continuent d’améliorer les capacités de détection comportementales, beaucoup reposent encore sur la détection basée sur la signature. Cobalt Strike étant un cadre de commandement et de contrôle (C2) très utilisé par les acteurs de la menace et les équipes rouges depuis ses débuts, il continue à être fortement signé par les solutions de sécurité.

Pour poursuivre l’utilisation opérationnelle de Cobalt Strike, nous, membres de l’équipe IBM X-Force Red Adversary Simulation, avons déployé d’importants efforts de recherche et développement pour personnaliser Cobalt Strike avec des outils internes. Certains de nos outils internes spécifiques à Cobalt Strike ont de versions publiques telles que « InlineExecute-Assembly », « CredBandit » et « BokuLoader ». Ces deux dernières années, étant donné le nombre excessif de signatures Cobalt Strike, nous limitons son utilisation à la simulation d’acteurs de la menace moins sophistiqués, et nous privilégions d’autres C2 tiers et internes pour effectuer des exercices d’équipe rouge plus avancés.

Grâce à nos efforts de recherche et développement, nous avons obtenu de meilleurs résultats opérationnels lors des exercices avancés en équipe rouge avec :

Outils internes personnalisés.

Chargeurs internes personnalisés.

Cadre C2 interne personnalisé.

Nous continuons à investir dans l’expansion des capacités et de la discrétion des cadres C2 tiers alternatifs.

Cependant, de nombreux acteurs malveillants exploitent toujours des copies piratées de Cobalt Strike, et il reste important de pouvoir simuler leur activité. Les équipes rouges prêtes à déployer des efforts de recherche et de développement peuvent encore réussir leurs opérations avec Cobalt Strike, tout en simulant ces adversaires. En outre, Cobalt Strike est un excellent outil d’apprentissage, qui peut être utilisé par les novices pour acquérir de l’expérience avec un cadre C2 par le biais de cours de formation en équipe rouge.

Alors que nous continuons à développer nos capacités C2, nous partageons quelques informations sur la manière dont nous nous sommes appuyés sur le cadre Cobalt Strike par le passé, notamment en développant des chargeurs réflexifs sur mesure. Il souhaitons également aider les défenseurs de comprendre le fonctionnement de Cobalt Strike afin de créer des détections plus robustes.