Qu’est-ce que la justice environnementale ?

À bien des égards, le mouvement pour la justice environnementale découle du mouvement américain des droits civiques des années 1960. De nombreuses organisations et leaders ayant participé aux manifestations du comté de Warren étaient également impliqués dans le mouvement pour les droits civiques. Ces leaders étaient souvent affiliés à des églises afro-américaines, telles que la Southern Christian Leadership Conference et l'Église unie du Christ.

Le terme « racisme environnemental » a été défini par le Dr Benjamin F. Chavis Jr., leader des droits civiques. Il l'a défini comme « la sélection intentionnelle de sites d'installations de traitement des déchets dans des communautés principalement peuplées de personnes de couleur, de travailleurs à faible revenu et de travailleurs migrants ».

Le chevauchement entre les deux mouvements s'explique par le fait que les résidents des environnements les plus pollués des États-Unis, comme dans le cas du comté de Warren, sont statistiquement plus susceptibles d'être des personnes de couleur et des personnes vivant dans la pauvreté. Ces zones ont généralement une valeur immobilière plus faible, en partie à cause de la pratique du « redlining », qui consistait à refuser des prêts et des assurances aux communautés de couleur. Le redlining a pour conséquence que davantage de communautés de couleur vivent dans des zones présentant des risques environnementaux accrus. Ces habitants sont également exposés à des risques sanitaires plus élevés, tels que des taux accrus d'asthme, de cancer et d'autres maladies.

En réponse aux manifestations dans le comté de Warren, la Commission pour la justice raciale a étudié l'emplacement des installations de traitement des déchets dangereux aux États-Unis, et a conclu que la race était le facteur le plus déterminant pour prédire l'emplacement de ces sites. De plus, une étude menée en 1983 par le Government Accounting Office (GAO) a révélé que les trois quarts des sites d'enfouissement de déchets dangereux dans huit États du sud-est des États-Unis se trouvaient dans des communautés à faibles revenus, majoritairement noires et latino-américaines.2