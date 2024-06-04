Dans l’environnement concurrentiel actuel, les entreprises sont confrontées à des problèmes informatiques complexes qui exigent une résolution rapide. De tels problèmes peuvent être trop complexes pour être traités par un seul système ou nécessiter un délai prolongé pour être résolus. Pour les entreprises qui ont besoin de réponses rapides, chaque minute compte. Délaisser les problèmes pendant des semaines ou des mois n’est pas envisageable pour les entreprises déterminées à garder une longueur d’avance sur leurs concurrents. Pour faire face à ces défis, les entreprises de divers secteurs, tels que ceux des semi-conducteurs, des sciences de la vie, des soins de santé, des services financiers et bien d’autres, ont adopté le calcul haute performance.
Avec le HPC, les entreprises profitent de la vitesse et des performances associées à des ordinateurs puissants travaillant de concert. Cela peut s’avérer particulièrement utile dans le contexte d’une poussée croissante visant à développer l’IA à une échelle de plus en plus importante. Bien que l’analyse d’énormes quantités de données puisse sembler impossible, le HPC permet d’utiliser des ressources informatiques haut de gamme capables d’effectuer de nombreux calculs rapidement et en parallèle, ce qui permet aux entreprises d’obtenir des informations plus rapidement. Dans le même temps, le HPC est utilisé pour aider les entreprises à commercialiser de nouveaux produits. Il est également utilisé pour mieux gérer les risques et plus encore. C’est pourquoi de plus en plus d’entreprises l’adoptent.
Le plus souvent, les entreprises qui exécutent des charges de travail avec des pics d’activité constatent qu’elles dépassent la capacité de calcul disponible sur site. Il s’agit d’un exemple où le cloud computing peut renforcer le HPC sur site pour transformer l’approche des entreprises en matière de HPC grâce aux ressources cloud. Le cloud peut aider à répondre aux pics de demande pendant les cycles de développement de produits, qui peuvent durer d’une durée variable, et permettre aux organisations d’accéder aux ressources et aux capacités dont elles n’ont pas besoin 24 heures sur 24. Les entreprises qui utilisent le HPC depuis le cloud peuvent gagner en flexibilité, en évolutivité, en agilité, en rentabilité et plus encore.
Cadence est un innovateur mondial dans le domaine de l’automatisation de la conception électronique (EDA), avec plus de 30 ans d’expérience dans les logiciels de calcul. Elle a aidé des entreprises du monde entier à concevoir des produits électroniques qui soutiennent les technologies émergentes d’aujourd’hui, notamment les puces. La demande croissante de puces supplémentaires, ainsi que l’intégration par l’entreprise de l’IA et de machine learning dans ses processus EDA, signifient que ses besoins en puissance de calcul sont à un niveau record. Pour les entreprises du secteur EDA comme Cadence, les solutions qui permettent aux charges de travail de passer de façon fluide du site au cloud, tout en permettant la différenciation d’un projet à l’autre, sont essentiels.
Cadence utilise IBM Cloud HPC avec IBM Spectrum LSF comme planificateur des charges de travail pour développer des logiciels de conception de puces et de systèmes, qui nécessitent des solutions innovantes, des ressources puissantes et un support de sécurité avancé. En utilisant IBM Cloud HPC, Cadence enregistre une optimisation du temps de mise en œuvre, une amélioration des performances, une réduction des coûts et une gestion rationalisée de la charge de travail.
En outre, Cadence comprend que le passage au cloud peut nécessiter de nouvelles connaissances et de nouvelles capacités que toutes les entreprises ne possèdent pas. Le portefeuille complet de Cadence Cloud vise à aider les clients du monde entier à exploiter les possibilités du cloud avec Cadence Managed Service Cloud comme solution clé en main, idéale pour les start-ups et les petites et moyennes entreprises, et avec l’option cloud gérée par le client connue sous le nom de Cloud Passport pour mettre en place les outils Cadence pour les grandes entreprises. Cadence s’engage à donner à ses clients un accès facile au cloud en les mettant en relation avec des fournisseurs de services compétents, tels qu’IBM, dont les plateformes peuvent être utilisées pour déployer les outils Cadence dans des environnements cloud. Pour les entreprises qui souhaitent stimuler l’innovation à grande échelle, le modèle Cadence Cloud Passport peut donner accès à des outils logiciels prêts à l’emploi pour une utilisation sur IBM Cloud.
Traditionnellement, les systèmes HPC étaient construits sur site. Cependant, les grands modèles et les charges de travail volumineuses qui existent aujourd’hui ne sont souvent pas compatibles avec le matériel dont la plupart des entreprises disposent sur site. Compte tenu des coûts initiaux élevés liés à l’obtention de GPU, de CPU et de réseau, ainsi que ceux liés à la construction des infrastructures de centre de données nécessaires pour exécuter efficacement les calculs à l’échelle, de nombreuses entreprises ont utilisé des fournisseurs d’infrastructures cloud qui ont déjà investi massivement dans leur matériel. Pour tirer pleinement parti des infrastructures du site et du cloud public, de nombreuses entreprises adoptent une architecture cloud hybride qui se concentre sur les mécanismes de transformation de certaines parties du centre de données sur site en une infrastructure cloud privée.
En adoptant une approche cloud hybride du HPC où le cloud et l’infrastructure sur site sont utilisés ensemble, les entreprises peuvent utiliser les points forts des deux, ce qui leur permet de gagner en agilité, en flexibilité et en sécurité pour répondre à leurs besoins. Par exemple, IBM Cloud HPC peut aider les entreprises à gérer de manière flexible les charges de travail nécessitant une grande puissance de calcul sur site. Avec la sécurité et les contrôles intégrés à la plateforme, IBM Cloud HPC permet également aux entreprises d’utiliser le HPC en tant que service entièrement géré tout en les aidant à gérer les risques des tiers et quatrièmes parties.
En utilisant des services cloud hybrides via des plateformes telles qu’IBM Cloud, les entreprises peuvent résoudre bon nombre de leurs défis les plus difficiles. Alors que les entreprises continuent d’adopter le HPC, elles doivent réfléchir à la manière dont une approche de cloud hybride peut compléter les déploiements traditionnels d’infrastructure HPC sur site.
