Cadence est un innovateur mondial dans le domaine de l’automatisation de la conception électronique (EDA), avec plus de 30 ans d’expérience dans les logiciels de calcul. Elle a aidé des entreprises du monde entier à concevoir des produits électroniques qui soutiennent les technologies émergentes d’aujourd’hui, notamment les puces. La demande croissante de puces supplémentaires, ainsi que l’intégration par l’entreprise de l’IA et de machine learning dans ses processus EDA, signifient que ses besoins en puissance de calcul sont à un niveau record. Pour les entreprises du secteur EDA comme Cadence, les solutions qui permettent aux charges de travail de passer de façon fluide du site au cloud, tout en permettant la différenciation d’un projet à l’autre, sont essentiels.

Cadence utilise IBM Cloud HPC avec IBM Spectrum LSF comme planificateur des charges de travail pour développer des logiciels de conception de puces et de systèmes, qui nécessitent des solutions innovantes, des ressources puissantes et un support de sécurité avancé. En utilisant IBM Cloud HPC, Cadence enregistre une optimisation du temps de mise en œuvre, une amélioration des performances, une réduction des coûts et une gestion rationalisée de la charge de travail.

En outre, Cadence comprend que le passage au cloud peut nécessiter de nouvelles connaissances et de nouvelles capacités que toutes les entreprises ne possèdent pas. Le portefeuille complet de Cadence Cloud vise à aider les clients du monde entier à exploiter les possibilités du cloud avec Cadence Managed Service Cloud comme solution clé en main, idéale pour les start-ups et les petites et moyennes entreprises, et avec l’option cloud gérée par le client connue sous le nom de Cloud Passport pour mettre en place les outils Cadence pour les grandes entreprises. Cadence s’engage à donner à ses clients un accès facile au cloud en les mettant en relation avec des fournisseurs de services compétents, tels qu’IBM, dont les plateformes peuvent être utilisées pour déployer les outils Cadence dans des environnements cloud. Pour les entreprises qui souhaitent stimuler l’innovation à grande échelle, le modèle Cadence Cloud Passport peut donner accès à des outils logiciels prêts à l’emploi pour une utilisation sur IBM Cloud.