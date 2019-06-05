Utiliser la blockchain comme dispositif de gestion de projet

Après avoir pris de l’importance grâce aux cryptomonnaies, la blockchain est sur le point de révolutionner les secteurs aussi traditionnels que l’immobilier et les domaines émergents tels que le covoiturage.
La façon dont la technologie blockchain pourrait modifier les workflows et les processus existants, tels que la gestion de projet, est un élément majeur de chaque épisode invoquant un risque de perturbation.
Oui, cela reste théorique, mais les crypto-entrepreneurs travaillent déjà sur des moyens de faire du registre immuable un composant clé des futurs workflows de gestion de projet. Dans cet article, nous abordons la façon dont la blockchain va transformer l’espace de gestion de projet.
L’avantage le plus évident de la blockchain est la capacité de conserver un enregistrement immuable des événements à l’aide de la technologie de registre distribué (DLT).
Dans les workflows de gestion de projet de demain, votre équipe pourra s’appuyer sur la DLT pour un certain nombre de fonctions critiques, telles que le maintien d’une source de vérité inaltérable.
Dans un registre distribué, chaque nœud ou ordinateur hébergera indépendamment les données de projet. Chaque nœud met également à jour ces données. En d’autres termes, aucune partie dans ce système ne peut altérer ou modifier ces données et, en retour, toute l’équipe du projet fera référence à une source d’information unique.
Cela sera utile pour enquêter sur les divergences et les litiges, en particulier avec une partie prenante externe d’un projet, comme un client ou un sous-traitant. Par exemple, si vous aviez prévu que votre sous-traitant dans le secteur de la construction envoie du personnel à une certaine date et qu’il le fait trop tard ou trop tôt, tout le monde peut vérifier si le sous-traitant a fait une erreur ou non grâce au registre.
En interne, vous pouvez également faire confiance aux données du registre lors de l’analyse des opérations métier pour voir combien de temps est consacré aux tâches, identifier les opportunités en termes d’efficacité et d’autres avantages.
Oui, vous pouvez faire la même chose dès aujourd’hui avec une suite de gestion de projet centralisée basée sur le cloud. Mais il est possible de perdre une partie de ces données en raison d’un temps d’arrêt de l’hôte cloud ou d’une altération.
Avec les outils de traçabilité des données (DLT), vous pouvez être sûr que l’ensemble des données fournies par votre équipe est complet et non falsifié. À cet égard, vous bénéficiez également d’une redondance des données grâce à la disponibilité de plusieurs nœuds, au cas où votre nœud serait temporairement indisponible en raison de la transition de votre logiciel et de vos données.
Un contrat intelligent est essentiellement un code qui s’exécute au-dessus d’une blockchain. Il contient des règles spécifiques que les deux parties doivent accepter. Une fois ces conditions remplies, le contrat intelligent s’exécute ou se met en œuvre automatiquement.
Dans les workflows de gestion de projet complexes, vous pourriez potentiellement utiliser des contrats intelligents pour gérer des tâches interdépendantes.
Par exemple, dans le secteur de la construction, l’utilisation des solutions de construction, d’information et de modélisation (BIM) est en pleine expansion. L’idée de base du BIM est de faciliter la collaboration entre les différentes parties prenantes du projet de construction, telles que le cabinet d’architecture, les ingénieurs civils, les fournisseurs et autres.
Imaginons un projet de construction impliquant un fournisseur de béton, une équipe de construction et le propriétaire du projet. Le propriétaire du projet pourrait établir des contrats intelligents qui informeraient uniquement l’équipe de construction de venir à la date prévue après la livraison du béton sur le site.
Si le béton n’est pas livré, le sous-traitant d’équipe n’aura pas besoin de s’engager à respecter cette date. Cela permet d’éviter le risque d’une main-d’œuvre inactive et, par conséquent, de contrôler le budget du projet. De même, le sous-traitant d’équipe peut affecter librement son personnel à un autre projet au lieu du projet initial sans avoir à en informer le propriétaire du projet. Il peut simplement se référer aux informations affichées dans le logiciel BIM.
De même, vous pouvez avoir des contrats intelligents pour livrer uniquement des commandes spécifiques (par exemple, la quantité et la qualité d’acier dont vous avez besoin) et uniquement lorsque l’ingénieur civil donne le feu vert à la conception. Si l’ingénieur détecte un conflit, les fournisseurs ne sont avertis que lorsque les concepteurs le résolvent.
Mais lorsque cela est fait, les fournisseurs ne reçoivent les commandes que sur la base de la conception mise à jour, ce qui permet au propriétaire du projet d’éviter les surcoûts résultant des matériaux incompatibles. Vous pouvez également appliquer cette méthodologie à l’aviation, à la fabrication automobile, à la fabrication de produits électroniques et à d’autres types de projets.
Une suite BIM basée sur la blockchain fournirait également à chaque partie prenante une source immuable pour les métadonnées du projet. Ils peuvent utiliser ces métadonnées comme preuve pour l’arbitrage, les litiges et les raisons réglementaires, ainsi que pour des raisons d’accréditation, telles que les normes de construction LEED et WELL.
Le potentiel est là, mais l’implémentation de la blockchain dans la gestion de projet sera un défi.
Par exemple, le registre blockchain s’appuie sur ses nœuds, mais ceux-ci peuvent devenir trop lents s’ils sont submergés par un trop grand nombre de données. Dans les projets impliquant des volumes importants de métadonnées, tels que la construction, la mise à l’échelle de la DLT peut s’avérer difficile. De même, l’intégration de la blockchain peut également nécessiter de repenser en profondeur la manière dont les chefs de projet et les entreprises abordent les processus.