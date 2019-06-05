Utiliser la blockchain comme dispositif de gestion de projet

L’avantage le plus évident de la blockchain est la capacité de conserver un enregistrement immuable des événements à l’aide de la technologie de registre distribué (DLT).

Dans les workflows de gestion de projet de demain, votre équipe pourra s’appuyer sur la DLT pour un certain nombre de fonctions critiques, telles que le maintien d’une source de vérité inaltérable.

Dans un registre distribué, chaque nœud ou ordinateur hébergera indépendamment les données de projet. Chaque nœud met également à jour ces données. En d’autres termes, aucune partie dans ce système ne peut altérer ou modifier ces données et, en retour, toute l’équipe du projet fera référence à une source d’information unique.

Cela sera utile pour enquêter sur les divergences et les litiges, en particulier avec une partie prenante externe d’un projet, comme un client ou un sous-traitant. Par exemple, si vous aviez prévu que votre sous-traitant dans le secteur de la construction envoie du personnel à une certaine date et qu’il le fait trop tard ou trop tôt, tout le monde peut vérifier si le sous-traitant a fait une erreur ou non grâce au registre.

En interne, vous pouvez également faire confiance aux données du registre lors de l’analyse des opérations métier pour voir combien de temps est consacré aux tâches, identifier les opportunités en termes d’efficacité et d’autres avantages.

Oui, vous pouvez faire la même chose dès aujourd’hui avec une suite de gestion de projet centralisée basée sur le cloud. Mais il est possible de perdre une partie de ces données en raison d’un temps d’arrêt de l’hôte cloud ou d’une altération.

Avec les outils de traçabilité des données (DLT), vous pouvez être sûr que l’ensemble des données fournies par votre équipe est complet et non falsifié. À cet égard, vous bénéficiez également d’une redondance des données grâce à la disponibilité de plusieurs nœuds, au cas où votre nœud serait temporairement indisponible en raison de la transition de votre logiciel et de vos données.