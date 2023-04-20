Les clients et les employés d’aujourd’hui attendent une expérience utilisateur personnalisée et connectée en temps réel sur n’importe quelle plateforme. Au fur et à mesure que les applications d’entreprise se développent et évoluent pour répondre à ces besoins, l’Intégration entre les applications est devenue de plus en plus importante. La création manuelle d’intégrations point à point est chronophage, inefficace et coûteuse ; et les entreprises ont besoin d’une meilleure façon de consommer et de partager les données, ainsi que d’un moyen plus flexible et agile d’ajouter de nouvelles fonctionnalités et solutions. C’est là que les interfaces de programmation d’application (API) peuvent intervenir. La connectivité basée sur les API, également appelée intégration API-led ou connectivité API, répond à ces exigences pour aider les entreprises à éliminer les silos de données, à améliorer la collaboration, à réagir rapidement au changement et à renforcer l’innovation.
Une API est un ensemble de règles définies qui permettent à différentes applications de communiquer entre elles. Les API constituent un moyen moderne et efficace d’accéder aux données et aux services d’une organisation et d’en tirer parti, ce qui permet aux entreprises d’ouvrir leurs données et fonctionnalités d’application dans l’ensemble de leur écosystème, y compris les développeurs tiers, les partenaires commerciaux et les services internes.
Les API sont des blocs fonctionnels légers et modulaires pouvant être réutilisés et regroupés dans plusieurs applications afin d’assurer la cohérence et l’évolutivité, qui peuvent également être sécurisés et contrôlés. Il n’est donc pas surprenant que l’adoption des API ait grimpé en flèche ces dernières années. On estime que 75 % (Source : IDC FutureScape: Top 10 Worldwide Future of Connectedness Predictions, novembre 2022) de toutes les entreprises utiliseront des API d’ici l’année prochaine, à la fois en interne et en externe, dans de multiples secteurs et dans une grande variété de cas d’utilisation.
Si les API changent la façon les entreprises fonctionnent, elles peuvent aussi devenir difficiles à manier. Une entreprise typique utilise aujourd’hui 15 564 API (Source: 451 Research, sponsorisé par Noname). Lorsque des changements se produisent, tels que l’ajout d’une nouvelle source de données ou la modification d’une source de données existante, il peut être impossible pour le personnel informatique de continuer à coder les API manuellement.
La connectivité basée sur les API est un moyen moderne d’intégrer des applications et des données par le biais d’API réutilisables. Elle remplace le style d’intégration point à point, trop complexe, pour permettre une architecture plus flexible, plus évolutive et plus agile. L’utilisation d’API (qui peuvent être gérées, sécurisées, publiées et monétisées à l’aide d’un logiciel de gestion API) en tant qu’actifs réutilisables permet une intégration plus rapide, plus efficace et plus évolutive.
Une approche de connectivité basée sur des API aide les entreprises à :
La connectivité basée sur les API est composée de deux technologies complémentaires : l’intégration d’applications et la gestion des API.
Le logiciel de gestion des API vous permet de gouverner, de gérer, de sécuriser et de monétiser les API. L’intégration d’applications, comme son nom l’indique, est responsable de leur mise en œuvre et de leur intégration, quel que soit leur format. L’intégration d’applications permet également aux utilisateurs de créer des API et d’en être les auteurs, tandis que la gestion API fournit des méthodes pour les contrôler.
Les plateformes d’intégration d’applications qui prennent en charge les API offrent la possibilité de changer le fonctionnement des équipes informatiques, permettant aux experts des technologies d’entreprise et aux développeurs moins expérimentés de composer des applications et des intégrations, et au personnel informatique de se concentrer sur des priorités plus stratégiques telles que les activités et des sujets de gouvernance plus complexes et générateurs de revenus.
IBM utilise une approche modulaire mais intégrée en matière de connectivité pilotée par les API, ce qui permet aux entreprises d’acheter uniquement ce dont elles ont besoin. IBM® API Connect est une solution de gestion des API qui prend en charge l’ensemble du cycle de vie des API et permet aux fournisseurs de créer et de gérer des API. Ils peuvent sécuriser les API à l’aide de règles de sécurité et de gouvernance prêtes à l’emploi. Ils peuvent également partager des API au sein et en dehors de l’entreprise en utilisant le portail développeur App Connect et promouvoir la réutilisation. Ils peuvent également découvrir les API existantes via le portail développeurs en libre-service et les réutiliser pour d’autres projets.
IBM App Connect est une plateforme d’applications conviviale sur laquelle créer et réutiliser des API. Avec une interface low-code adaptée aux utilisateurs professionnels, elle aide à rationaliser l’intégration d’applications et à augmenter la réutilisation des API. Elle est disponible en tant qu’offre SaaS ou sur site. Avec IBM App Connect, les utilisateurs professionnels et les spécialistes de l’intégration peuvent découvrir les API existantes via le catalogue App Connect. Ils peuvent réutiliser les API existantes dans les projets d’intégration d’applications/de données et créer de nouvelles API à partir de flux d’intégration basés sur des modèles.
Les deux composants sont des composants clés de la solution IBM iPaaS. L’intégration étroite entre App Connect et API Connect permet aux entreprises de collaborer et d’innover. Les API créées avec API Connect peuvent être découvertes et importées dans le catalogue de connecteurs App Connect et un utilisateur d’App Connect peut créer un flux pour une API, puis la sécuriser et appliquer des politiques de passerelle, le tout dans une même expérience utilisateur. Testez leur fonctionnement avec l'essai de 30 jours d'App Connect et l'essai de 30 jours d'API Connect.
