Les clients et les employés d’aujourd’hui attendent une expérience utilisateur personnalisée et connectée en temps réel sur n’importe quelle plateforme. Au fur et à mesure que les applications d’entreprise se développent et évoluent pour répondre à ces besoins, l’Intégration entre les applications est devenue de plus en plus importante. La création manuelle d’intégrations point à point est chronophage, inefficace et coûteuse ; et les entreprises ont besoin d’une meilleure façon de consommer et de partager les données, ainsi que d’un moyen plus flexible et agile d’ajouter de nouvelles fonctionnalités et solutions. C’est là que les interfaces de programmation d’application (API) peuvent intervenir. La connectivité basée sur les API, également appelée intégration API-led ou connectivité API, répond à ces exigences pour aider les entreprises à éliminer les silos de données, à améliorer la collaboration, à réagir rapidement au changement et à renforcer l’innovation.

Une API est un ensemble de règles définies qui permettent à différentes applications de communiquer entre elles. Les API constituent un moyen moderne et efficace d’accéder aux données et aux services d’une organisation et d’en tirer parti, ce qui permet aux entreprises d’ouvrir leurs données et fonctionnalités d’application dans l’ensemble de leur écosystème, y compris les développeurs tiers, les partenaires commerciaux et les services internes.

Les API sont des blocs fonctionnels légers et modulaires pouvant être réutilisés et regroupés dans plusieurs applications afin d’assurer la cohérence et l’évolutivité, qui peuvent également être sécurisés et contrôlés. Il n’est donc pas surprenant que l’adoption des API ait grimpé en flèche ces dernières années. On estime que 75 % (Source : IDC FutureScape: Top 10 Worldwide Future of Connectedness Predictions, novembre 2022) de toutes les entreprises utiliseront des API d’ici l’année prochaine, à la fois en interne et en externe, dans de multiples secteurs et dans une grande variété de cas d’utilisation.