Nous savons que comprendre les problèmes techniques des clients est primordial pour fournir un service d’assistance efficace. Les entreprises exigent des solutions rapides et précises à leurs problèmes techniques, ce qui implique que les équipes d'assistance possèdent des connaissances techniques approfondies et communiquent clairement les plans d'action. Les outils d'assistance intégrés aux produits ou en ligne, tels que les assistants virtuels, peuvent permettre des interactions d'assistance plus éclairées et plus efficaces en libre-service.

85 % des dirigeants déclarent que l’IA générative interagira directement avec les clients au cours des deux prochaines années. Ceux qui intègrent la recherche en libre-service dans leurs sites et leurs outils peuvent gagner considérablement en puissance grâce à l'IA générative. L’IA générative peut apprendre à partir de vastes jeux de données et produire des réponses nuancées et personnalisées. La capacité à comprendre le contexte sous-jacent d'une question (en tenant compte de variables telles que le ton, le sentiment et le contexte) permet à l'IA de fournir des réponses qui correspondent aux besoins spécifiques de l'utilisateur. Grâce à l'automatisation, elle peut exécuter des tâches, comme ouvrir un ticket pour commander une pièce de rechange.

Même sur les sujets qu'un assistant virtuel ne peut pas résoudre seuls, l'automatisation peut facilement mettre en relation les clients avec un agent physique qui peut les aider. En cas de remontée vers un agent humain, un résumé généré par l'IA de l’historique de la conversation peut être fourni afin qu’il puisse prendre le relais sans accroc.

En tant que développeur d'IA, IBM travaille avec des milliers de clients pour les aider à intégrer la technologie dans leur entreprise afin d'atteindre de nouveaux niveaux d'insights et d'efficacité. Une grande partie de notre expertise découle de la mise en œuvre de l'IA dans nos propres processus et outils, que nous pouvons ensuite mettre à profit dans le cadre de nos engagements auprès de nos clients.

Nos clients nous indiquent que leurs entreprises ont besoin de processus d'assistance proactifs et rationalisés, capables d'anticiper les besoins des utilisateurs afin d'accélérer les réponses, de réduire les temps d'arrêt et de prévenir les problèmes futurs.