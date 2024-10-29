Modèles de base biomédicaux open sources d'IBM Research

IBM Research a proposé deux modèles de fondation biomédicaux en open source, offrant ainsi à la communauté scientifique de puissants outils pour la découverte de médicaments.

biomed.omics.bl.sm.ma-ted-458m : un modèle multi-domaine basé sur des séquences multi-alignées et entraîné sur des données biologiques, de petites molécules et d'expression génique.

: un modèle multi-domaine basé sur des séquences multi-alignées et entraîné sur des données biologiques, de petites molécules et d'expression génique. biomed.sm.mv-TE-84M : Un modèle multimodal multi-vue, entraîné spécifiquement sur des données de petites molécules

Les modèles comprennent plusieurs modalités différentes (y compris des séquences, des graphiques et des images) et couvrent plusieurs domaines (y compris les cibles, les petites molécules et les produits biologiques), ce qui leur confère un avantage par rapport aux autres modèles de l'espace ouvert.

« Le principal défi et la lacune des modèles existants est de comprendre comment agréger des informations provenant de multiples modalités et les connecter à travers plusieurs domaines », explique Michal Rosen-Zvi, directeur de l’IA pour la découverte de médicaments chez IBM recherche. « Nous comblons ces lacunes grâce aux modèles que nous mettons en open source et aux méthodologies qui les sous-tendent. » L’IA générative peut simplifier le développement traditionnel de médicaments, qui est souvent long et coûteux. En général, le processus de développement comprend quatre phases critiques : identifier une protéine cible liée à une maladie, confirmer que l’interaction avec cette cible peut prévenir les symptômes ou guérir la maladie, découvrir une petite molécule ou un thérapeutique biologique qui interagit avec la cible et optimiser la thérapie candidate.

« Nous pensons que nos modèles peuvent accélérer la découverte scientifique et en étendre l’impact », déclare Jianying Hu, IBM Fellow et directrice de la recherche en soins de santé et sciences de la vie.

Les chercheurs affirment que la décision d'ouvrir les deux modèles est également née de la conviction que des modèles de fondation d'IA responsable doivent être développés en open source. À cette fin, IBM Research a commencé à collaborer avec l’Université de Boston, Red Hat et la Cleveland Clinic sur un nouveau groupe de travail de l’AI Alliance dédié aux applications open source de l’IA dans la découverte de médicaments. Le coup d'envoi sera donné à l'université de Boston le 30 octobre 2024. « Open source permettra à la communauté de rassembler les meilleurs cerveaux et de travailler ensemble pour répondre aux questions les plus difficiles en comblant les lacunes actuelles en matière de méthodes informatiques pour la découverte de médicaments », explique Rosen-Zvi.