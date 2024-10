Les entreprises font face aujourd'hui à de nombreux défis, tels que la lutte contre la criminalité financière et la fraude, la gestion des risques financiers et l'atténuation des risques liés à la technologie et aux opérations commerciales. Vous devez développer et mettre en œuvre des stratégies efficaces de gestion des risques tout en améliorant vos programmes d'évaluation des risques, de respect des réglementations et de conformité.

Nous fournissons des services qui combinent la technologie intégrée d’IBM avec l’expertise réglementaire approfondie et les services gérés de Promontory, une société IBM. Grâce à des opérations évolutives et à des flux de travaux intelligents, IBM aide ses clients à respecter leurs priorités, à gérer les risques, à lutter contre les crimes financiers et la fraude, et à s’adapter à l’évolution des demandes des clients tout en satisfaisant aux exigences de supervision.