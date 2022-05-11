Comment SWIFT peut-il encore être pertinent après cinq décennies ?

Trop de personnes dans le secteur des paiements pensent aujourd'hui à tort que le réseau SWIFT est réservé aux paiements transfrontaliers. Ce fut effectivement le cas en 1973, lorsque 239 banques de 15 pays ont uni leurs forces pour créer un réseau de paiements efficace, automatisé et sécurisé.
Lors de son lancement, la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) reposait sur trois piliers : un protocole de communication sécurisé et fiable, un ensemble de normes de messagerie et de nouveaux services continus adaptés aux besoins de ses membres.
Ces piliers restent tout aussi pertinents 48 ans plus tard. Bien plus qu'un « réseau de paiements transfrontaliers », SWIFT s'est développé pour desservir plus de 11 000 membres dans plus de 200 pays, fournissant une large gamme de services de messagerie financière et influençant et innovant les paiements dans le monde entier.
SWIFT a réinventé les paiements nationaux à grande valeur. Plus de 60 infrastructures de marché, couvrant 85 pays, s'appuient sur le réseau SWIFT pour compenser et régler les transactions nationales. SWIFT FileAct, un échange de messages en vrac, permet aux correspondants d'envoyer et de recevoir des fichiers, principalement utilisés pour échanger des relevés bancaires ou des transactions de faible valeur et de grand volume.
SWIFT a étendu le réseau aux institutions financières non bancaires, permettant l’échange de titres, de devises étrangères et de tous les autres types de messages financiers nécessaires à ses membres. En fait, aujourd'hui,plus de 50 % des messages sur le réseau SWIFT concernent des transactions commerciales portant sur des titres.
Au fur et à mesure que le réseau s'étendait pour couvrir la plupart des institutions financières dans le monde, SWIFT a ouvert ses portes à de grandes entreprises telles que Microsoft et GE. SWIFT est devenu la connexion unique et normalisée de ces entreprises avec toutes leurs banques, ce qui a permis aux trésoreries du monde entier de gagner en efficacité et de réaliser des économies.
Depuis sa création, l'un des principaux piliers du réseau SWIFT est le standard de message, un langage commun compris et traité par tous ses membres.
La norme ISO 15022, plus communément connue sous le nom de norme SWIFT MT ou norme de type de message, a été introduite en 1995. Sa structure était similaire à celle de la technologie Telex que le réseau avait remplacée. Bien qu’elle ait évolué au fil des ans, la norme MT reste le format de message le plus utilisé sur le réseau SWIFT, et elle a été transmise à de nombreux réseaux nationaux et privés dans le monde entier.
À la fin des années 1990, SWIFT s'est rendu compte que la norme MT, bien que très utile, était restrictive compte tenu de l'évolution des technologies. SWIFT MT ne prendrait pas en charge les données qui devront être traitées lors de chaque transaction. En 1999, SWIFT a décidé d’adopter XML et de développer une norme de messages qui reconnaîtrait la richesse des données. La norme ISO 20022 est souvent qualifiée de « nouvelle norme ». Mais il a été lancé en 2004 en collaboration avec les membres de SWIFT. La nouvelle norme a rencontré quelques difficultés à s’imposer, car son adoption était volontaire et nécessitait un investissement important dans les systèmes backend, mais à la suite d’un mandat de 2019, ISO 20022 est désormais déployée dans chaque grand réseau du monde, et elle constitue la base de l’interopérabilité.
Compte tenu de son importance dans le secteur financier, SWIFT est devenu une cible privilégiée pour les pirates informatiques. En fait, plusieurs collectifs de hackers ont ciblé le réseau SWIFT dans le but de détourner des fonds. En 2016, des pirates informatiques ont dérobé plus de 80 millions de dollars à une grande banque, somme qui n'a toujours pas été retrouvée. Bien que le réseau lui-même n'ait pas été violé, SWIFT s'est rapidement rendu compte que chacun de ses 11 000 membres ne respectait pas les niveaux de sécurité standard des secteurs.
Pour uniformiser les règles du jeu, SWIFT a lancé le programme de sécurité des clients, un ensemble de 27 contrôles de sécurité obligeant chaque membre à réévaluer complètement son infrastructure, sécurisant ainsi l'ensemble du réseau. Au cours de la première année, 91 % des membres de SWIFT (représentant plus de 99 % du volume) ont confirmé leur conformité aux contrôles. Cela montre l'influence que l'Entreprise SWIFT a développée au fil des ans pour garantir la conformité dans un secteur qui évolue généralement lentement.
SWIFT ne s'est pas reposé sur ses lauriers. Le réseau se concentre en permanence sur l'innovation afin d'améliorer l'expérience des membres.
L’innovationmondiale de paiement SWIFT (SWIFT gpi) a été lancée en 2017 avec pour objectif de fournir des paiements transfrontaliers plus rapides, moins coûteux, avec une transparence et une traçabilité totales. Suite à l'adoption massive et réussie de SWIFT gpi, plus de 90 % des transactions télégraphiques ont été créditées dans les 24 heures, dont 40 % dans les 30 minutes. SWIFT gpi étend désormais ses capacités afin de réduire le nombre de transactions rejetées grâce à la prévalidation et d'apporter de la valeur aux entreprises qui recherchent la transparence des frais et une meilleure traçabilité des paiements du Trésor entrants et sortants. Avec le lancement de SWIFT Go, la pièce fondatrice des paiements transfrontaliers en temps réel, le modèle GPI est également appliqué aux paiements à faible valeur.
Rien que ces 5 dernières années, SWIFT a lancé plusieurs nouveaux services et réalisé de nombreuses démonstrations de faisabilité, allant du lancement du premier paiement transfrontalier en temps réel à l'évaluation de l'utilisation de la Technologie Blockchain dans le cadre du réseau SWIFT lors de la mise en œuvre de services de lutte contre la criminalité financière et d'analytique.
Si vous Think toujours que SWIFT est « uniquement pour les paiements transfrontaliers », il faudrait peut-être y repenser. SWIFT est le cœur et l'âme des paiements dans le monde entier, et si elle n'y a pas accès, toute économie pourrait facilement s'effondrer.
Suite aux récents événements mondiaux, l’intérêt pour SWIFT et ses fonctions dans le secteur des services financiers a augmenté. Depuis 1973, les banques et les grandes entreprises font confiance à SWIFT pour la transmission de messages sécurisés, mais ce service n'est pas souvent connu du grand public. En assurant constamment des paiements efficaces et sécurisés, SWIFT a gagné la confiance de plus de 11 000 membres. Tant qu'elle continuera à être à l'écoute de leurs besoins, à collaborer et à innover pour apporter de la valeur ajoutée, SWIFT continuera de croître et de dominer les paiements dans le monde entier.
