Comment SWIFT peut-il encore être pertinent après cinq décennies ?

Ces piliers restent tout aussi pertinents 48 ans plus tard. Bien plus qu'un « réseau de paiements transfrontaliers », SWIFT s'est développé pour desservir plus de 11 000 membres dans plus de 200 pays, fournissant une large gamme de services de messagerie financière et influençant et innovant les paiements dans le monde entier.

SWIFT a réinventé les paiements nationaux à grande valeur. Plus de 60 infrastructures de marché, couvrant 85 pays, s'appuient sur le réseau SWIFT pour compenser et régler les transactions nationales. SWIFT FileAct, un échange de messages en vrac, permet aux correspondants d'envoyer et de recevoir des fichiers, principalement utilisés pour échanger des relevés bancaires ou des transactions de faible valeur et de grand volume.

SWIFT a étendu le réseau aux institutions financières non bancaires, permettant l’échange de titres, de devises étrangères et de tous les autres types de messages financiers nécessaires à ses membres. En fait, aujourd'hui,plus de 50 % des messages sur le réseau SWIFT concernent des transactions commerciales portant sur des titres.

Au fur et à mesure que le réseau s'étendait pour couvrir la plupart des institutions financières dans le monde, SWIFT a ouvert ses portes à de grandes entreprises telles que Microsoft et GE. SWIFT est devenu la connexion unique et normalisée de ces entreprises avec toutes leurs banques, ce qui a permis aux trésoreries du monde entier de gagner en efficacité et de réaliser des économies.