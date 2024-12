Présentation de l’UFC Insight Engine construit avec IBM watsonx

Une solution d’IA générative qui augmente la productivité et implique les supporters Plus de 700 millions de supporters suivent l’action palpitante des événements de l’UFC. Mais derrière chaque match entre ces athlètes de classe mondiale, il y a un énorme volume et une grande variété de données invisibles à l’œil nu. Avec l’aide de l’IA générative créée avec IBM watsonx, l’UFC transformera ces données en analyses avancées, en informations statistiques et en histoires captivantes partagées sur place, dans les émissions et sur les médias sociaux. L’UFC Insight Engine créé avec IBM watsonx augmentera les capacités de l’équipe de contenu de l’UFC et apportera un nouveau niveau de compréhension aux supporters de l’UFC dans le monde entier. Découvrez ce qu’IBM watsonx peut faire pour vous

Grant Norris-Jones Responsable des partenariats mondiaux, TKO “ Ce partenariat avec IBM est l’une des étapes les plus importantes pour l’UFC et change la façon dont les supporters vont vivre notre sport. Ensemble, nous mettons au point un produit qui révolutionne l’analyse et l’information dans les sports en direct. ”

Une tradition de transformation

Depuis plus de 30 ans, IBM travaille en partenariat avec certaines des organisations sportives les plus emblématiques, comme Wimbledon, l’US Open, le Tournoi des Masters et l’ESPN Fantasy Football. Grâce à ce travail d’équipe, IBM aide à moderniser leur infrastructure numérique et de donner vie à ces événements majeurs pour des millions de supporters dans le monde entier. Ces partenariats sont alimentés par les mêmes données et la même technologie analytique que celles utilisées par les clients d’IBM dans tous les secteurs pour améliorer l’expérience client, aider leurs employés à atteindre des niveaux de productivité inédits et prendre des décisions métier plus éclairées, basées sur les données. En savoir plus sur IBM Consulting Découvrez Granite 3.0

