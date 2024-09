Personnalisation de l’expérience des membres

IBM Consulting IBM Consulting aide la Recording Academy à concevoir, à mettre en œuvre et à gérer l’expérience de ses membres sur Salesforce, en développant des parcours personnalisés de classe mondiale pour plus de 23 000 professionnels de la musique à travers le monde. Les avantages commencent déjà à se faire sentir : amélioration des expériences utilisateur, rationalisation des systèmes de paiement et augmentation de 80 % de l’efficacité de la billetterie numérique. Obtenir le rapport The State of Salesforce 2023-2024 En savoir plus sur l’optimisation Salesforce de la Recording Academy