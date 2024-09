IBM développe depuis longtemps des expériences en ligne nouvelle génération pour certains des lieux de sport et de divertissement les plus prestigieux au monde. C’est le cas du Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, l’un des stades les plus avancés au monde sur le plan technologique. Cette structure étonnante accueille les matchs des Atlanta Falcons, de l’Atlanta United, ainsi qu’un flux constant d’événements ultra-médiatisés tels que les concerts de Taylor Swift ou encore la Coupe du monde de la FIFA 2026. Il a en outre été conçu et construit en pensant avant tout aux fans.

Conçu et construit à partir de zéro pour redéfinir l’expérience des fans, le stade intègre un large éventail de technologies intégrées pour fonctionner ensemble comme un système fluide et unifié, avec 7 500 kilomètres de fibre optique , 1 800 points d’accès Wi-Fi et le plus grand écran numérique au monde : l’emblématique panneau Halo.

Présent depuis le début, IBM a conçu et bâti l’infrastructure numérique qui arrive en tête du classement « Overall Stadium Technology » du sondage annuel réalisé auprès des supporters de la NFL. En outre, les fondements technologiques ont été conçus pour être évolutifs. Ainsi, lorsque l’équipe d’AMB Sports and Entertainment, qui possède et exploite le stade, a décidé d’optimiser ses solutions de sécurité et de stockage, c’est tout naturellement que son choix s’est porté sur IBM.