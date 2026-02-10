FAQ et conditions générales relatives à la sous-capacité

1. Le client doit-il toujours accepter les modalités de licence pour une utilisation en sous-capacité avant de commander des licences en vue d’un déploiement en sous-capacité ?

Depuis le 18 juillet 2011, les modalités relatives à la sous-capacité sont intégrées à l’accord de base IBM Passport Advantage. Les clients trouveront les modalités afférentes dans la section intitulée « Capacité totale et exigences en matière de virtualisation ».

Section des exigences.

2. Quand et comment le nombre d’environnements éligibles sera-t-il augmenté ?

Depuis le lancement de l’offre Passport Advantage Sub-Capacity, IBM a continuellement étendu l’éligibilité de nouvelles technologies de virtualisation à cette modalité de licence flexible. Veuillez consulter l’onglet Annonces de cet espace dédié aux FAQ pour accéder à l’historique complet. IBM entend maintenir cette stratégie en officialisant l’éligibilité de nouveaux environnements virtualisés via ses différents canaux de communication. Autant que possible, ces communications seront diffusées en suivant le processus habituel des lettres d’annonce. Toutefois, face à l’évolution rapide du marché des serveurs virtualisés, il est nécessaire de s’abonner au service « Mes notifications » pour être alerté dès que l’IBM License Metric Tool prend en charge de nouvelles technologies éligibles (les instructions figurent dans une section dédiée ci-dessous). Il est également conseillé de surveiller l’annexe officielle Eligible Virtualization Technology (PDF, 40 Ko) pour prendre connaissance des nouveaux ajouts.

3. IBM travaille-t-il de concert avec d’autres fournisseurs de matériels et de logiciels afin d’étendre l’éligibilité au mode de sous-capacité ainsi que sa prise en charge par l’ILMT ?

Oui, nous continuons d’enrichir notre offre en sous-capacité en étendant l’éligibilité à de nouveaux environnements virtualisés, dès lors que nous sommes en mesure d’en assurer le suivi technique et d’en définir clairement les règles de comptage des licences. IBM poursuivra l’évaluation de nouvelles technologies de virtualisation de serveurs en tenant compte des besoins de ses clients et de leur présence sur le marché.

4. Sous quel délai les clients doivent-ils installer ILMT ?

Les nouveaux clients en sous-capacité sont tenus d’implémenter IBM License Metric Tool (ILMT) dans les 90 jours suivant le déploiement de leur premier produit de sous-capacité admissible sur un environnement de virtualisation admissible.

Les clients existants en sous-capacité doivent rapidement passer aux nouvelles versions, mises à jour ou modifications dès leur mise à disposition, conformément à la section « Exigences relatives à la pleine capacité et à la virtualisation » de l’IPAA.

Il convient de noter qu’IBM n’indique intentionnellement aucun délai précis pour remplir cette condition afin de tenir compte des différentes tailles des clients. L’objectif est que les clients procèdent à ces mises à jour dès que possible, en fonction de leur infrastructure informatique spécifique.

5. Dans quels cas est-on exempt d’utiliser ILMT pour les licences pour capacité partielle ?

L’utilisation d’IBM License Metric Tool est recommandée pour les environnements basés sur des cœurs à pleine capacité. Il est obligatoire pour une utilisation avec des licences de sous-capacité. À compter du 1er mai 2023, aucune exception à cette exigence ne sera acceptée. Les clients qui effectuaient auparavant des déclarations manuelles en raison des exceptions prévues dans les versions précédentes d’IPPA seront pris en compte. Ces exceptions étaient les suivantes :

﻿﻿﻿lorsqu’ILMT ne fournit pas encore de support pour l’environnement de virtualisation éligible

Remarque : Pour être avertis lorsque le support ILMT pour les technologies de virtualisation éligibles sera disponible, les clients doivent s’abonner à « Mes notifications »

Remarque : Pour être avertis lorsque le support ILMT pour les technologies de virtualisation éligibles sera disponible, les clients doivent s’abonner à « Mes notifications » ﻿﻿﻿si votre Entreprise emploie moins de 1 000 salariés et prestataires, que vous n’agissez pas en tant que Fournisseur de services (une entité fournissant des services informatiques à des utilisateurs finaux, directement ou via un revendeur), que vous n’avez pas mandaté de Fournisseur de services pour la gestion de votre environnement, et que la capacité physique globale de vos serveurs, calculée en pleine capacité mais faisant l’objet d’une licence en sous-capacité, est inférieure à 1 000 PVU.

si vos serveurs disposent d’une licence de capacité complète.



6. Que se passe-t-il si ILMT ne prend pas en charge ma technologie de virtualisation ?

Avec la publication de la version 11 d’IPPA, les exceptions manuelles ne sont plus acceptées. Les technologies non prises en charge doivent être comptabilisées via une licence de pleine capacité. Si vous souhaitez bénéficier d’une licence de sous-capacité, vous devez utiliser une technologie de virtualisation prise en charge. Si vous étiez auparavant autorisé à effectuer des déclarations manuelles, vous pouvez consulter, jusqu’au 1er janvier 2024, les instructions relatives à votre technologie de virtualisation éligible et l’exemple de feuille de calcul de suivi manuel disponibles sur la page Web dédiée aux licences de sous-capacité.

7. L’utilisation de l’outil ILMT reste-t-elle obligatoire si j’augmente le déploiement de produits éligibles à la sous-capacité jusqu’à atteindre la pleine capacité du serveur, conformément aux dispositions de la section 4 de l’annexe sur la sous-capacité ?

Si le passage à la pleine capacité revêt un caractère temporaire, l’ILMT doit maintenir son suivi de ce serveur ainsi que ses partitions associées. Si le passage à la pleine capacité est définitif, l’usage de l’ILMT n’est plus contractuellement requis ; toutefois, IBM recommande de maintenir le suivi du serveur et de ses partitions via l’ILMT, tout particulièrement si ce serveur exploite une technologie de virtualisation éligible, car même les configurations « définitives » peuvent être modifiées, parfois sans que le responsable de la gestion des actifs n’en soit informé.

8. Les licences pour capacité partielle sont-elles proposées tant aux clients Passport Advantage qu’aux clients Passport Advantage Express ?

Oui.

9. Si l’on diminue la capacité d’une partition, les droits PVU excédentaires peuvent-ils être redéployés ailleurs ?

Oui.

10. Les fournisseurs de services peuvent-ils bénéficier d’une licence pour capacité partielle ?

Oui.

11. Pourquoi la période de déclaration ILMT par défaut est-elle mensuelle, alors que les conditions permettent une déclaration trimestrielle ?

Les conditions de sous-capacité font référence à un reporting trimestriel, correspondant au délai maximal autorisé avant l’analyse, le rapprochement et la signature des rapports ILMT. La plupart des clients devront probablement effectuer cette tâche tous les mois, d’où le paramètre par défaut. Certains clients, dont les environnements serveur sont très dynamiques, où les partitions sont fréquemment redimensionnées/déplacées et/ou dont l’inventaire logiciel est soumis à changements, peuvent avoir besoin de créer des rapports hebdomadaires afin de suivre le rythme de ces changements. Seuls les clients disposant des environnements serveur virtualisés les plus stables seront en mesure de se conformer aux conditions de licence IBM en effectuant des rapports trimestriels.



12. Pourquoi les conditions de sous-capacité et l’ILMT exigent-ils des rapports périodiques (hebdomadaires, mensuels, trimestriels) ?

Comparativement à la stabilité relative des environnements sous licence de pleine capacité, IBM assume une part de risque accrue en autorisant la flexibilité de l’octroi de licences de sous-capacité dans des environnements virtualisés, où la capacité des cœurs processeurs peut être modifiée à la volée. IBM rend l’usage de l’ILMT obligatoire dans le cadre de l’offre de sous-capacité pour permettre aux clients de garantir leur conformité avec les conditions de licence IBM.

Toutefois, l’ILMT se limite à la fourniture des données ; il incombe ensuite au client d’analyser et de réconcilier ces informations, puis de générer les rapports qui documentent sa conformité continue. La gestion des actifs informatiques (ITAM) s’apparente à une discipline financière ; le processus de génération de ces rapports repose sur des principes identiques à ceux de l’analyse, du rapprochement et de l’édition des états financiers pour les grands livres comptables d’un client. À titre d’illustration, les rapports préliminaires générés par l’ILMT lors de la phase de réconciliation peuvent s’apparenter à l’établissement d’une « balance de vérification » comptable.

Une mauvaise gestion des actifs informatiques peut entraîner une sous-estimation des dépenses et une surestimation des bénéfices, une préoccupation majeure pour la direction de toute entreprise.

13. Un partenaire commercial IBM ou un prestataire de services peut-il aider un client à se conformer aux conditions de licence ?

Oui, un partenaire commercial ou un prestataire de services peut être en mesure d’aider un client à se conformer aux conditions de licence. De nombreux revendeurs de Passport Advantage proposent la gestion des licences en tant que service à valeur ajoutée.

Toutefois, c’est l’entité qui détient le droit de licence (les clients utilisateurs finaux dans cet exemple) qui est responsable en dernier ressort du respect des conditions de sous-capacité. En d’autres termes, les clients peuvent déléguer cette responsabilité, mais ils ne peuvent pas s’en décharger.

14. IBM a-t-il le droit d’auditer un client ?

Oui, en vertu de la clause de vérification des licences stipulée dans les contrats Passport Advantage ou Passport Advantage Express, IBM se réserve le droit d’auditer ses clients.15. Par quels moyens IBM vérifie-t-il si le client est en conformité avec les modalités et les conditions de la sous-capacité ?

Il incombe au client de se conformer aux conditions générales relatives à la sous-capacité. IBM se réserve le droit d’auditer l’utilisation des produits logiciels IBM par un client afin de vérifier sa conformité. La situation de chaque client est unique et l’approche d’audit sera adaptée afin d’évaluer la conformité spécifique à ces environnements.

16. Que prévoit la politique de licence si la capacité de cœur de processeur de la partition est temporairement augmentée en raison d’une workload supplémentaire ?

Toute augmentation de la capacité maximale ou de crête en cœurs processeurs allouée au logiciel IBM nécessite l’acquisition de droits de licence additionnels. Les conditions de licence d’IBM stipulent que les clients doivent acquérir des droits supplémentaires préalablement à toute augmentation de la capacité en cœurs processeurs allouée au logiciel. L’ILMT détecte toute modification de la capacité en cœurs processeurs et en rend compte afin que les clients puissent s’assurer qu’ils détiennent des droits de licence suffisants pour couvrir ces « pics de consommation » (high water marks). Les conditions de licence d’IBM n’autorisent pas le lissage (calcul de moyenne) de la capacité en cœurs processeurs, et ne prévoient aucune période de grâce pour les pics de workloads temporaires.



17. Le mode de licence d’IBM autorise-t-il un délai de tolérance et/ou une procédure de régularisation périodique afin de se mettre en conformité ?

Non, les conditions de licence d’IBM ne prévoient aucun délai de tolérance permettant une « régularisation » ultérieure. Par ailleurs, les modalités de licence basées sur les cœurs ne reposent pas sur « l’usage » effectif. Les modalités de licence de pleine capacité comme de sous-capacité exigent la couverture de la capacité maximale (crête) en cœurs processeurs du serveur (pleine capacité) ou de la partition (sous-capacité), préalablement au déploiement ou à toute extension de cette capacité. L’outil IBM License Metric Tool (ILMT) surveille en continu l’environnement de serveurs virtualisés du client et consigne ce « pic d’utilisation » en cœurs (selon l’indicateur de licence), par produit logiciel et par partition. Cette procédure permet au client de mettre en parallèle les totaux par produit extraits des rapports ILMT avec son inventaire de titres de droit (PoE), afin de valider sa conformité.

18. Que recouvre concrètement la notion de « hausse de la capacité de virtualisation d’un produit éligible à la sous-capacité » ?

Ce type de hausse survient dès lors que vous augmentez la capacité maximale en cœurs processeurs mise à disposition du logiciel, lorsque le nombre de cœurs physiques qui exécutent la machine ou la partition excède vos droits de licence actuels, ou lorsque vous rendez le logiciel accessible à (c’est-à-dire que vous l’installez dans) une autre partition sur le serveur.

19. Quels choix dois-je sélectionner dans le portail « Mes notifications » d’IBM pour être alerté dès que des mises à jour de l’ILMT sont disponibles ?

Connectez-vous à Mes notifications avec votre identifiant IBM, saisissez « Licence Metric » dans la barre de recherche produit, faites défiler la liste jusqu’à « IBM License Metric Tool » et cochez le bouton Souscrire. Si vous n’avez pas d’identifiant IBM, consultez Mon profil de compte.

Si vous n’avez pas d’identifiant IBM, accédez à Profil de mon compte.