Production de rapports Passport Advantage Online

Droits logiciels actifs et futurs – Recherchez vos droits logiciels actifs et futurs. Vous pouvez effectuer une recherche en fonction du type de droit (par exemple, acheté, renouvelé, alloué et futur) et du type de période de validité du droit (par exemple, acheté, renouvelé, alloué).

Devis de renouvellement logiciel actifs – Consultez les devis de renouvellement logiciel en cours pour votre ou vos sites et interrogez-les en fonction des numéros de contrat, du numéro de site, du numéro de revendeur, du numéro de devis et/ou de la date d’échéance du renouvellement.

Historique des commandes – Recherchez les commandes passées par vos sites. Vous pouvez effectuer une recherche par type de commande (achats, renouvellements, support, Software as a Service) et par plage de dates de commande

Historique des migrations – Recherchez les migrations effectuées par vos sites par date. (Ce rapport ne s’applique qu’aux transactions Passport Advantage)

Historique des téléchargements – Consultez les téléchargements de logiciels effectués par votre ou vos sites. Vous pouvez lancer une requête sur la base d’une plage de dates de téléchargement. Le rapport d’historique des téléchargements du logiciel affiche l’historique selon l’accord en cours et les informations enregistrées relatives au site. Les migrations d’accords ne sont pas prises en compte.

Remarque : Seuls les utilisateurs autorisés peuvent interroger, consulter et télécharger les rapports susmentionnés.