Tableau des unités de conversion

pour les offres dont la licence est basée sur les dépenses, les revenus ou les actifs financiers
Le tableau de conversion suivant permet de convertir les devises locales en une unité de conversion commune. Le client bénéficie ainsi d’une agrégation globale pour les licences basées sur les devises, avec une tarification basée sur le volume à mesure que le client se développe.
Remarque : Les facteurs de conversion répertoriés ici ne sont pas liés aux conversions de taux de change. Il s’agit de valeurs stables, fondées sur les relations historiques entre les devises. Les facteurs de ce tableau restent inchangés, sauf si des changements importants doivent être apportés.
Pour plus d’informations, veuillez contacter votre représentant commercial IBM.
Pour utiliser le tableau de conversion :
Exemple
Étape 1 : Recherchez les devises nationales applicables pour les facteurs suivants :
Étape 2 : Divisez les devises locales par le facteur de conversion :
Résultat : 108 696 + 75 000 + 63 291 = 246 987 unités de conversion totales requises
|Pays
|Devise
|Coder
|Diviser par
|B
|BAHREÏN
|Dinar bahreïni
|BHD
|0,38
|BANGLADESH
|Taka
|BDT
|125,21
|BELGIQUE
|Euro
|EUR
|0,92
|BOTSWANA
|Pula
|BWP
|13,76
|BRÉSIL
|Réal brésilien
|BRL
|5,70
|BULGARIE
|Lev bulgare
|BGN
|1,90
|Pays
|Devise
|Coder
|Diviser par
|C
|CAMEROUN
|Franc CFA de la BEAC
|XAF
|604,22
|CANADA
|Dollar canadien
|CAD
|1,47
|CHILI
|Peso chilien
|CLF
|957,09
|CHINE
|Yuan renminbi
|CNY
|7,36
|ÎLE CHRISTMAS
|Dollar australien
|AUD
|1,58
|ÎLES COCOS (KEELING)
|Dollar australien
|AUD
|1,58
|COLOMBIE
|Peso colombien
|COP
|4 292,88
|CONGO, LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE
|Franc congolais
|CDF
|2 870,79
|ÎLES COOK
|Dollar néo-zélandais
|NZD
|1,71
|COSTA RICA
|Colón costaricien
|CRC
|505,80
|CÔTE D’IVOIRE
|Franc CFA de la BCEAO
|XOF
|624,14
|CROATIE
|Euro
|EUR
|0,92
|CHYPRE
|Euro
|EUR
|0,92
|RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
|Couronne tchèque
|CZK
|23,10
|Pays
|Devise
|Coder
|Diviser par
|D
|DANEMARK
|Couronne danoise
|DKK
|6,87
|RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
|Peso dominicain
|DOP
|63,48
|Pays
|Devise
|Coder
|Diviser par
|E
|ÉQUATEUR
|Dollar américain
|USD
|1,00
|ÉGYPTE
|Livre égyptienne
|EGP
|51,25
|ESTONIE
|Euro
|EUR
|0,92
|ÉTHIOPIE
|Birr éthiopien
|ETB
|134,61
|EURO
|Euro
|EUR
|0,92
|Pays
|Devise
|Coder
|Diviser par
|F
|ÎLES FÉROÉ
|Couronne danoise
|DKK
|6,87
|FINLANDE
|Euro
|EUR
|0,92
|FRANCE
|Euro
|EUR
|0,92
|Pays
|Devise
|Coder
|Diviser par
|G
|GABON
|Franc CFA de la BEAC
|XAF
|604,22
|ALLEMAGNE
|Euro
|EUR
|0,92
|GHANA
|Cedi
|GHS
|15,52
|GRÈCE
|Euro
|EUR
|0,92
|GROENLAND
|Couronne danoise
|DKK
|6,87
|GUATEMALA
|Quetzal
|GTQ
|7,79
|GUERNESEY
|Livre sterling
|GBP
|0,79
|Pays
|Devise
|Coder
|Diviser par
|H
|ÎLES HEARD ET MCDONALD
|Dollar australien
|AUD
|1,58
|HONG KONG
|Dollar de Hong Kong
|HKD
|7,78
|HONGRIE
|Forint
|HUF
|377,78
|Pays
|Devise
|Coder
|Diviser par
|I
|ISLANDE
|Couronne islandaise
|ISK
|140,51
|INDE
|Roupie indienne
|INR
|87,36
|INDONÉSIE
|Rupiah
|IDR
|16 170,14
|IRAK
|Dinar irakien
|IQD
|1 305,00
|IRLANDE
|Euro
|EUR
|0,92
|ÎLE DE MAN
|Livre sterling
|GBP
|0,79
|ISRAËL
|Nouveau shekel israélien
|ILS
|3,66
|ITALIE
|Euro
|EUR
|0,92
|Pays
|Devise
|Coder
|Diviser par
|J
|JAPON
|Yen
|JPY
|146,02
|JERSEY
|Livre sterling
|GBP
|0,79
|Pays
|Devise
|Coder
|Diviser par
|K
|KAZAKHSTAN
|Tenge
|KZT
|519,32
|KENYA
|Shilling kenyan
|KES
|130,22
|CORÉE, (Corée du Sud)
|Won
|KRW
|1 445,50
|KOWEÏT
|Dinar koweïtien
|KWD
|0,31
|Pays
|Devise
|Coder
|Diviser par
|L
|LETTONIE
|Euro
|EUR
|0,92
|LIBAN
|Livre libanaise
|LBP
|92 129,17
|LIECHTENSTEIN
|Franc suisse
|CHF
|0,86
|LITUANIE
|Euro
|EUR
|0,92
|LUXEMBOURG
|Euro
|EUR
|0,92
|Pays
|Devise
|Coder
|Diviser par
|M
|MALAISIE
|Ringgit malaisien
|MYR
|4,48
|MALI
|Franc CFA de la BCEAO
|XOF
|624,14
|MALTE
|Euro
|EUR
|0,92
|ÎLES MARSHALL
|Dollar américain
|USD
|1,00
|MARTINIQUE
|Euro
|EUR
|0,92
|MAYOTTE
|Euro
|EUR
|0,92
|MEXIQUE
|Peso mexicain
|MXN
|20,72
|MONACO
|Euro
|EUR
|0,92
|MONTÉNÉGRO
|Euro
|EUR
|0,92
|MAROC
|Dirham marocain
|MAD
|9,73
|MOZAMBIQUE
|Metical
|MZN
|64,54
|Pays
|Devise
|Coder
|Diviser par
|N
|NAMIBIE
|Dollar namibien
|NAD
|18,48
|PAYS-BAS
|Euro
|EUR
|0,92
|NOUVELLE-ZÉLANDE
|Dollar néo-zélandais
|NZD
|1,71
|NIGERIA
|Naira
|NGN
|1 620,54
|NIUE
|Dollar néo-zélandais
|NZD
|1,71
|ÎLE NORFOLK
|Dollar australien
|AUD
|1,58
|NORVÈGE
|Couronne norvégienne
|NOK
|10,63
|Pays
|Devise
|Coder
|Diviser par
|O
|OMAN
|Rial omanais
|OMR
|0,38
|Pays
|Devise
|Coder
|Diviser par
|P
|PAKISTAN
|Roupie pakistanaise
|PKR
|284,31
|PANAMA
|Balboa
|PAB
|1,00
|PARAGUAY
|Guarani
|PYG
|7 910,25
|PÉROU
|Sol péruvien
|PEN
|3,71
|PHILIPPINES
|Peso philippin
|PHP
|57,17
|POLOGNE
|Złoty
|PLN
|3,91
|PORTUGAL
|Euro
|EUR
|0,92
|PORTO RICO
|Dollar américain
|USD
|1,00
|Pays
|Devise
|Coder
|Diviser par
|Q
|QATAR
|Riyal saoudien
|QAR
|3,64
|Pays
|Devise
|Coder
|Diviser par
|R
|RÉUNION
|Euro
|EUR
|0,92
|ROUMANIE
|Nouveau leu roumain
|RON
|4,63
|FÉDÉRATION DE RUSSIE
|Rouble russe
|RUB
|88,84
|Pays
|Devise
|Coder
|Diviser par
|S
|SAINT-BARTHÉLEMY
|Euro
|EUR
|0,92
|SAINT-MARTIN (PARTIE FRANÇAISE)
|Euro
|EUR
|0,92
|SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
|Euro
|EUR
|0,92
|SAINT-MARIN
|Euro
|EUR
|0,92
|ARABIE SAOUDITE
|Riyal saoudien
|SAR
|3,75
|SÉNÉGAL
|Franc CFA de la BCEAO
|XOF
|604,22
|SERBIE
|Dinar serbe
|RSD
|107,78
|SINGAPOUR
|Dollar de Singapour
|SGD
|1,37
|SLOVAQUIE
|Euro
|EUR
|0,92
|SLOVÉNIE
|Euro
|EUR
|0,92
|AFRIQUE DU SUD
|Rand
|ZAR
|18,58
|ESPAGNE
|Euro
|EUR
|0,92
|SRI LANKA
|Roupie srilankaise
|LKR
|299,58
|SVALBARD ET JAN MAYEN
|Couronne norvégienne
|NOK
|10,63
|SUÈDE
|Couronne suédoise
|SEK
|10,24
|SUISSE
|Franc suisse
|CHE
|0,86
|Pays
|Devise
|Coder
|Diviser par
|T
|TAÏWAN, PROVINCE DE CHINE
|Nouveau dollar de Taïwan
|TWD
|32,77
|TANZANIE, RÉPUBLIQUE UNIE DE
|Shilling tanzanien
|TZS
|2 654,06
|THAÏLANDE
|Baht
|THB
|34,65
|TIMOR-LESTE
|Dollar américain
|USD
|1,00
|TOKELAU
|Dollar néo-zélandais
|NZD
|1,71
|TUNISIE
|Dinar tunisien
|TND
|3,20
|TURQUIE
|Lire turque
|TRY
|38,52
|Pays
|Devise
|Coder
|Diviser par
|U
|OUGANDA
|Shilling ougandais
|UGX
|3 685,37
|UKRAINE
|Hryvnia
|UAH
|42,44
|ÉMIRATS ARABES UNIS
|Dirham des Émirats arabes unis
|AED
|3,67
|ROYAUME-UNI
|Livre sterling
|GBP
|0,79
|ÉTATS-UNIS
|Dollar américain
|USD
|1,00
|ÎLES MINEURES ÉLOIGNÉES DES ÉTATS-UNIS
|Dollar américain
|USD
|1,00
|URUGUAY
|Peso uruguayen
|UYI
|43,94
|Pays
|Devise
|Coder
|Diviser par
|V
|VENEZUELA, RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DE
|Bolivar fort
|VEF
|89,35
|VIETNAM
|Dong
|VND
|24 658,90
|ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
|Dollar américain
|USD
|1,00
|ÎLES VIERGES AMÉRICAINES
|Dollar américain
|USD
|1,00
|Pays
|Devise
|Coder
|Diviser par
|Z
|ZAMBIE
|Kwacha zambien
|ZMW
|28,49