Tableau des unités de conversion

Le tableau de conversion suivant permet de convertir les devises locales en une unité de conversion commune. Le client bénéficie ainsi d’une agrégation globale pour les licences basées sur les devises, avec une tarification basée sur le volume à mesure que le client se développe.

Remarque : Les facteurs de conversion répertoriés ici ne sont pas liés aux conversions de taux de change. Il s’agit de valeurs stables, fondées sur les relations historiques entre les devises. Les facteurs de ce tableau restent inchangés, sauf si des changements importants doivent être apportés.

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