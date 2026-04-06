Tableau des unités de conversion

pour les offres dont la licence est basée sur les dépenses, les revenus ou les actifs financiers

Illustration de formes géométriques dans des tons bleus, noir et gris
Le tableau de conversion suivant permet de convertir les devises locales en une unité de conversion commune pour les offres, les dépenses, les revenus ou les actifs financiers sous licence. La gestion du compte est utilisée par votre contact principal et vos contacts secondaires désignés pour accorder l’accès à PAO et attribuer des rôles, des autorisations d’application et des privilèges d’utilisation de votre site Passport Advantage.

Aperçu

Le tableau de conversion suivant permet de convertir les devises locales en une unité de conversion commune. Le client bénéficie ainsi d’une agrégation globale pour les licences basées sur les devises, avec une tarification basée sur le volume à mesure que le client se développe.

Remarque : Les facteurs de conversion répertoriés ici ne sont pas liés aux conversions de taux de change. Il s’agit de valeurs stables, fondées sur les relations historiques entre les devises. Les facteurs de ce tableau restent inchangés, sauf si des changements importants doivent être apportés.

Pour plus d’informations, veuillez contacter votre représentant commercial IBM.

Instructions

Pour utiliser le tableau de conversion :

  1. Trouvez la devise du pays concerné à convertir dans le tableau de conversion.
  2. Divisez le montant en devise locale par le facteur de conversion.
  3. Répétez si nécessaire pour plusieurs devises.

Exemple

Étape 1 : Recherchez les devises nationales applicables pour les facteurs suivants :

  • Facteur de conversion en euros = 0,92
  • Facteur de conversion en dollars américains = 1,00
  • Facteur de conversion en livres sterling = 0,79

Étape 2 : Divisez les devises locales par le facteur de conversion :

  • 100 000 euros / facteur de conversion de 0,92 = 108 696 unités de conversion
  • 75 000 dollars américains / 1,00 facteur de conversion = 75 000 unités de conversion
  • 50 000 livres sterling / 0,79 facteur de conversion = 63 291 unités de conversion

Résultat : 108 696 + 75 000 + 63 291 = 246 987 unités de conversion totales requises

Tableau des unités de conversion

A

PaysDeviseCoderDiviser par
A   
ÎLES ÅLANDEuroEUR0,92
AlgérieDinar algérienDZK134,33
SAMOA AMÉRICAINESDollar américainUSD1,00
ANDORREEuroEUR0,92
ANGOLAKwanzaAOA958,97
ARGENTINEPeso argentinARS1 296,37
AUSTRALIEDollar australienAUD1,58
AUTRICHEEuroEUR0,92
AZERBAÏDJANManat azerbaïdjanaisAZN1,70

B

PaysDeviseCoderDiviser par
B   
BAHREÏNDinar bahreïniBHD0,38
BANGLADESHTakaBDT125,21
BELGIQUEEuroEUR0,92
BOTSWANAPulaBWP13,76
BRÉSILRéal brésilienBRL5,70
BULGARIELev bulgareBGN1,90

C

PaysDeviseCoderDiviser par
C   
CAMEROUNFranc CFA de la BEACXAF604,22
CANADADollar canadienCAD1,47
CHILIPeso chilienCLF957,09
CHINEYuan renminbiCNY7,36
ÎLE CHRISTMASDollar australienAUD1,58
ÎLES COCOS (KEELING)Dollar australienAUD1,58
COLOMBIEPeso colombienCOP4 292,88
CONGO, LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DEFranc congolaisCDF2 870,79
ÎLES COOKDollar néo-zélandaisNZD1,71
COSTA RICAColón costaricienCRC505,80
CÔTE D’IVOIREFranc CFA de la BCEAOXOF624,14
CROATIEEuroEUR0,92
CHYPREEuroEUR0,92
RÉPUBLIQUE TCHÈQUECouronne tchèqueCZK23,10

D

PaysDeviseCoderDiviser par
D   
DANEMARKCouronne danoiseDKK6,87
RÉPUBLIQUE DOMINICAINEPeso dominicainDOP63,48

E

PaysDeviseCoderDiviser par
E   
ÉQUATEURDollar américainUSD1,00
ÉGYPTELivre égyptienneEGP51,25
ESTONIEEuroEUR0,92
ÉTHIOPIEBirr éthiopienETB134,61
EUROEuroEUR0,92

F

PaysDeviseCoderDiviser par
F   
ÎLES FÉROÉCouronne danoiseDKK6,87
FINLANDEEuroEUR0,92
FRANCEEuroEUR0,92

G

PaysDeviseCoderDiviser par
G   
GABONFranc CFA de la BEACXAF604,22
ALLEMAGNEEuroEUR0,92
GHANACediGHS15,52
GRÈCEEuroEUR0,92
GROENLANDCouronne danoiseDKK6,87
GUATEMALAQuetzalGTQ7,79
GUERNESEYLivre sterling GBP0,79

H

PaysDeviseCoderDiviser par
H   
ÎLES HEARD ET MCDONALDDollar australienAUD1,58
HONG KONGDollar de Hong KongHKD7,78
HONGRIEForintHUF377,78

Tableau des unités de conversion, suite

I

PaysDeviseCoderDiviser par
I   
ISLANDECouronne islandaiseISK140,51
INDERoupie indienneINR87,36
INDONÉSIERupiahIDR16 170,14
IRAKDinar irakienIQD1 305,00
IRLANDEEuroEUR0,92
ÎLE DE MANLivre sterlingGBP0,79
ISRAËLNouveau shekel israélienILS3,66
ITALIEEuroEUR0,92

J

PaysDeviseCoderDiviser par
J   
JAPONYenJPY146,02
JERSEYLivre sterlingGBP0,79

K

PaysDeviseCoderDiviser par
K   
KAZAKHSTANTengeKZT519,32
KENYAShilling kenyanKES130,22
CORÉE, (Corée du Sud)WonKRW1 445,50
KOWEÏTDinar koweïtienKWD0,31

L

PaysDeviseCoderDiviser par
L   
LETTONIEEuroEUR0,92
LIBANLivre libanaiseLBP92 129,17
LIECHTENSTEINFranc suisseCHF0,86
LITUANIEEuroEUR0,92
LUXEMBOURGEuroEUR0,92

M

PaysDeviseCoderDiviser par
M   
MALAISIERinggit malaisienMYR4,48
MALIFranc CFA de la BCEAOXOF624,14
MALTEEuroEUR0,92
ÎLES MARSHALLDollar américainUSD1,00
MARTINIQUEEuroEUR0,92
MAYOTTEEuroEUR0,92
MEXIQUEPeso mexicainMXN20,72
MONACOEuroEUR0,92
MONTÉNÉGROEuroEUR0,92
MAROCDirham marocainMAD9,73
MOZAMBIQUEMeticalMZN64,54

N

PaysDeviseCoderDiviser par
N   
NAMIBIEDollar namibienNAD18,48
PAYS-BASEuroEUR0,92
NOUVELLE-ZÉLANDEDollar néo-zélandaisNZD1,71
NIGERIANairaNGN1 620,54
NIUEDollar néo-zélandaisNZD1,71
ÎLE NORFOLKDollar australienAUD1,58
NORVÈGECouronne norvégienneNOK10,63

O

PaysDeviseCoderDiviser par
O   
OMANRial omanaisOMR0,38

P

PaysDeviseCoderDiviser par
P   
PAKISTANRoupie pakistanaisePKR284,31
PANAMABalboaPAB1,00
PARAGUAYGuaraniPYG7 910,25
PÉROUSol péruvienPEN3,71
PHILIPPINESPeso philippinPHP57,17
POLOGNEZłotyPLN3,91
PORTUGALEuroEUR0,92
PORTO RICODollar américainUSD1,00

Tableau des unités de conversion, suite

Q

PaysDeviseCoderDiviser par
Q   
QATARRiyal saoudienQAR3,64

R

PaysDeviseCoderDiviser par
R   
RÉUNIONEuroEUR0,92
ROUMANIENouveau leu roumainRON4,63
FÉDÉRATION DE RUSSIERouble russeRUB88,84

S

PaysDeviseCoderDiviser par
S   
SAINT-BARTHÉLEMYEuroEUR0,92
SAINT-MARTIN (PARTIE FRANÇAISE)EuroEUR0,92
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELONEuroEUR0,92
SAINT-MARINEuroEUR0,92
ARABIE SAOUDITERiyal saoudienSAR3,75
SÉNÉGALFranc CFA de la BCEAOXOF604,22
SERBIEDinar serbeRSD107,78
SINGAPOURDollar de SingapourSGD1,37
SLOVAQUIEEuroEUR0,92
SLOVÉNIEEuroEUR0,92
AFRIQUE DU SUDRandZAR18,58
ESPAGNEEuroEUR0,92
SRI LANKARoupie srilankaiseLKR299,58
SVALBARD ET JAN MAYENCouronne norvégienneNOK10,63
SUÈDECouronne suédoiseSEK10,24
SUISSEFranc suisseCHE0,86

T

PaysDeviseCoderDiviser par
T   
TAÏWAN, PROVINCE DE CHINENouveau dollar de TaïwanTWD32,77
TANZANIE, RÉPUBLIQUE UNIE DEShilling tanzanienTZS2 654,06
THAÏLANDEBahtTHB34,65
TIMOR-LESTEDollar américainUSD1,00
TOKELAUDollar néo-zélandaisNZD1,71
TUNISIEDinar tunisienTND3,20
TURQUIELire turqueTRY38,52

U

PaysDeviseCoderDiviser par
U   
OUGANDAShilling ougandaisUGX3 685,37
UKRAINEHryvniaUAH42,44
ÉMIRATS ARABES UNISDirham des Émirats arabes unisAED3,67
ROYAUME-UNILivre sterlingGBP0,79
ÉTATS-UNISDollar américainUSD1,00
ÎLES MINEURES ÉLOIGNÉES DES ÉTATS-UNISDollar américainUSD1,00
URUGUAYPeso uruguayenUYI43,94

V

PaysDeviseCoderDiviser par
V   
VENEZUELA, RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DEBolivar fortVEF89,35
VIETNAMDongVND24 658,90
ÎLES VIERGES BRITANNIQUESDollar américainUSD1,00
ÎLES VIERGES AMÉRICAINESDollar américainUSD1,00

Z

PaysDeviseCoderDiviser par
Z   
ZAMBIEKwacha zambienZMW28,49