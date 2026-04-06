Conditions Passport Advantage : contrats, annexes et formulaires

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IBM Terms est votre source de confiance pour tous les documents relatifs à Passport Advantage (PA) / Passport Advantage Express (PAE).

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  1. Commencez par choisir votre pays et votre langue.
  2. Ensuite, sous Document type (Type de document), cliquez sur la flèche inférieure à droite de « Standard Agreements » (Contrats Standard)
  3. Sous Document type, sélectionnez « Standard Agreements », puis Passport Advantage Agreements (Contrats Passport Advantage)

    Remarques : vous pouvez utiliser des cases à cocher pour afficher le contrat et les annexes et / ou les documents d’inscription

 Vous pouvez également ignorer la recherche de conditions et accéder directement aux documents suivants

Dans IBM Terms, vous avez également accès aux documents d’informations sur les licences (LI) IBM ainsi qu’aux éléments suivants :

  • Le contrat IBM Client Relationship (CRA) est le contrat unique que nous utilisons pour acquérir la plupart des produits IBM.
  • La famille de contrats CRA offre aux clients la possibilité d’acquérir un ensemble spécifique d’offres avec uniquement les conditions nécessaires pour soutenir l’acquisition de ces offres. La famille de contrats CRA inclut, sans s’y limiter, le contrat Cloud Services (CSA) et le contrat CRA – Services.
  • Annexes associées à la famille de contrats CRA. Lorsqu’un client utilise l’un des contrats de la famille CRA pour une transaction antérieure portant uniquement sur une offre spécifique et qu’il choisit, ultérieurement, d’étendre les conditions de son contrat de la famille CRA à d’autres offres, il peut le faire en ajoutant une annexe contenant ces conditions supplémentaires, s’il le souhaite.
  • Annexes associées à la famille de contrats CRA. Lorsqu’un client utilise l’un des contrats de la famille CRA pour une transaction antérieure portant uniquement sur une offre spécifique et qu’il choisit, ultérieurement, d’étendre les conditions de son contrat de la famille CRA à d’autres offres, il peut le faire en ajoutant une annexe contenant ces conditions supplémentaires, s’il le souhaite.
  • Addendum Data Processing (DPA) et déclaration de garantie limitée (SoLW) d’IBM et autres normes requises pour répondre à des exigences réglementaires, légales et d’offre spécifiques

Enregistrez les documents IBM Terms que vous consultez le plus souvent.

Suivez les liens ci-dessous pour consulter ou télécharger les contrats et annexes Passport Advantage (PA) et Passport Advantage Express (PAE).

ContratsAnnexes et calendriersContrats de licence de base et documents d’information sur les licences

IBM vous propose deux contrats distincts pour la commande de produits éligibles (EP). Les deux sont disponibles pour examen dans IBM Terms. Cliquez sur les liens ci-dessous pour lire ou télécharger les contrats.

1.      Contrat International Passport Advantage

2.      Contrat International Passport Advantage Express

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