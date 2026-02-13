Logiciel de productivité de l’IA

Automatisez les tâches et prenez des décisions plus judicieuses grâce à des agents et des applications intelligents
Transformez une IA fragmentée en valeur pour l’entreprise en quelques semaines seulement grâce à une couche d’orchestration ouverte et hybride qui unifie les agents, les automatisations et les workflows et génère ainsi une productivité sécurisée à l’échelle de l’entreprise.
Stimulez la productivité dans toute votre entreprise grâce à une orchestration qui transforme la complexité en clarté en travaillant avec n’importe quel agent d’IA, assistant, workflow ou renseignement et donc, aucun remplacement ou enfermement propriétaire.
Associez les agents d’IA à vos workflows, données et automatisations existants. Observez, évaluez et optimisez la performance grâce à l’AgentOps.
Libérez les équipes des tâches répétitives grâce à des agents d’IA qui s’intègrent aux workflows existants dans les domaines des ressources humaines, des ventes, de l’informatique, de la finance et de l’assistance client.
Faites progresser le cycle de développement des logiciels grâce à l’IA agentique, à l’intelligence contextuelle et à une gouvernance intégrée dès la conception.
Passez d’une planification lente, manuelle à des décision rapides pilotées par l’IA en automatisant les processus clés de planification financière.
Renforcez la modernisation des applications grâce à une assistance de bout en bout qui améliore la compréhension du code, préserve la logique métier et réduit la dépendance à l’égard d’une expertise rare.
Offrez une assistance rapide et cohérente grâce à des conversations fluides, naturelles et réalistes et à des agents d’IA multimodaux sur n’importe quel canal (chat Web, téléphone, SMS et réseaux sociaux) avec un transfert fluide vers un agent physique et un contexte complet.
Accès immédiat à un référentiel de modèles validés et optimisés sur lesquels les agents peuvent s’appuyer pour réaliser des inférences distribuées plus efficaces.
IBM watsonx Orchestrate agit comme un superviseur multi-agent et multi-outil, en combinant les agents élaborés à partir de n’importe quelle technologie IBM, tierce ou open source, aux côtés de workflows, d’automatisations et de systèmes de données.
IBM Bob utilise les workflows agentiques pour automatiser la génération de code, la restructuration, les tests et les contrôles de sécurité/conformité tout au long du cycle de développement logiciel (SDLC).
Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et recommande aux utilisateurs de technologie d’éviter de se limiter aux fournisseurs ayant obtenu les meilleures notes ou tout autre type de dénomination. Les publications de recherche de Gartner établissent les opinions de Gartner à travers ses recherches et conseils, et elles ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, afférente à cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.