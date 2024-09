X-Force

Comment X-Force Red teste vos employés : X-Force Red utilise de nombreuses tactiques pour tester les employés. Il peut s'agir de tactiques numériques plus classiques, comme la distribution d'e-mails contenant des liens et des pièces jointes malveillants ou l'appel d'employés pour les inciter à divulguer des informations sensibles par téléphone. Au-delà de la sphère numérique, on peut trouver les déguisements, le clonage de badges, le contournement et d'autres techniques pour accéder physiquement aux bâtiments et identifier les failles de sécurité. Enfin, les scénarios peuvent inclure des prétextes personnalisés qui n'utilisent aucun modèle défini ni aucune ressource client existante.