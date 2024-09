Les gouvernements du Canada et du Québec et IBM investissent à Bromont Alors que la demande de puces est en hausse en raison des avancées de l’IA et du cloud computing, les gouvernements du Canada et du Québec s’associent à IBM pour solidifier l’avenir de la chaîne d’approvisionnement des puces en Amérique du Nord en faisant progresser les capacités d’assemblage, de test et de conditionnement à l’usine IBM de Bromont, au Québec. À elles trois, ces entités investiront jusqu’à 187 millions de dollars canadiens dans le développement des capacités de l’usine en matière d’assemblage, de test et de conditionnement, permettant à IBM de poursuivre ses recherches et le développement de méthodes de fabrication évolutive et d’autres processus d’assemblage avancés.

Projet d’usine intelligente à Bromont Bromont s’engage dans une transformation numérique, dont le lancement est prévu en mai 2024, pour élever ses processus de conditionnement et de test de semi-conducteurs à l’avant-garde de la fabrication intelligente. Cette initiative permettra de poser une base solide de data fabric, facilitant l’intégration de technologies avancées d’IA et de ML. L’usine intelligente permettra une surveillance prédictive et en temps réel des contrôles qualité et utilisera l’analyse du big data pour prévoir de manière proactive les pannes d’équipement. Une tour de contrôle sera également mise en œuvre pour centraliser les données et les informations critiques, permettant ainsi une prise de décision éclairée à tous les niveaux de la direction. Grâce à ces améliorations apportées à la performance des actifs et à la gestion de la qualité, Bromont vise à améliorer l’efficacité et la fiabilité opérationnelles, établissant ainsi une nouvelle norme dans le secteur.