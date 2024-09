Introduction

Utiliser l’IA et l’automatisation pour s’adapter de façon proactive aux interruptions de l’activité Les opérations autonomes peuvent permettre à l’informatique de se gérer elle-même, offrant ainsi des opportunités de fiabilité élevée et de réduction significative des coûts grâce à une stratégie proactive plutôt que réactive pour traiter les problèmes.Une étude réalisée par IBV en 2020 (PDF, 400 Ko) montre que 80 % des entreprises interrogées s’attendent à voir leur rentabilité croître grâce à l’automatisation. Cependant, l’implémentation efficace de transformations numériques implique une approche stratégique. Intégrez l’IA et l’automatisation aux opérations informatiques pour obtenir de nouveaux moyens d’organiser vos données, de hiérarchiser les problèmes susceptibles d’affecter votre activité et de faire gagner du temps à vos employés qualifiés. Etude IBV 2020 (400 Ko)