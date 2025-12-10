IBM zSecure Compliance

Améliorez la sécurité et rationalisez la conformité pour une gestion des données plus intelligente et plus efficace

Illustration d’une capture d’écran d’IBM zSecure Compliance

Sécurité et conformité des mainframes renforcées par l’IA

Simplifiez les audits et maintenez une conformité continue grâce au potentiel combiné d’IBM® zSecure Audit et de l’IBM Z Security and Compliance Center. Tirez parti de l’IA du processeur Telum et de Watson NLP pour un étiquetage avancé des données sensibles et renforcez votre posture de sécurité.
Réduisez le temps de préparation des audits

Rationalisez les audits pour accélérer la production des rapports, réduire les coûts, limiter les perturbations opérationnelles et garantir une conformité opportune avec un niveau d’exigence réglementaire élevé.
Évitez les pannes et les pénalités

Assurez une conformité continue grâce à une surveillance en temps réel et à des contrôles adaptatifs. Bénéficiez d’informations instantanées pour détecter et corriger les écarts, réduire les risques et renforcer la résilience ainsi que la confiance des parties prenantes.
Conserver les données sur la plateforme

La découverte de données sensibles, leur classification et le traitement lié à la conformité s’effectuent directement au sein de z Systems, tirant parti des capacités intégrées RASS (fiabilité, disponibilité, facilité de maintenance et sécurité) pour répondre aux exigences clés des clients.
Ressources optimisées

Libérez le service informatique des tâches manuelles de conformité pour lui permettre de se consacrer à des initiatives stratégiques tout en sécurisant les données sur z Systems. Améliorez l’efficacité, réduisez les coûts et renforcez la protection des données pour un ROI immédiat.

Fonctionnalités

Illustration de la gestion de la conformité
Gestion intégrale de la conformité

Des profils préconfigurés, alignés sur les principaux cadres réglementaires, permettent de rationaliser la gestion des audits et de la conformité. Les objectifs personnalisés offrent aux entreprises la possibilité d’adapter les contrôles techniques à leurs besoins spécifiques, garantissant des évaluations pertinentes et flexibles face à l’évolution des exigences réglementaires.
Illustration des informations de sécurité
Informations de sécurité avancées et surveillance continue

Recueille les données de sécurité issues du chiffrement, de RACF, Top Secret, ACF2 et des principaux sous-systèmes IBM Z. Des tableaux de bord interactifs fournissent une visibilité en temps réel sur la conformité, tandis que le suivi continu permet de surveiller les tendances historiques et de détecter les dérives pour prévenir les incidents de manière proactive.
Illustration du reporting et des alertes automatisées
Rapports complets et alertes automatisées

Prend en charge des rapports d’audit détaillés et personnalisables, conformes aux normes du secteur (PCI-DSS, points de référence du CIS, STIG). La surveillance automatisée détecte les configurations risquées et les violations de sécurité, avec des alertes par e-mail configurables et des rapports quotidiens pour garantir une réponse rapide et une atténuation efficace des risques.
Illustration de l’intégration et de la gestion des correctifs
Intégrations transparentes et gestion des correctifs

S’intègre à IBM QRadar SIEM pour une détection des menaces à l’échelle de l’entreprise et à IBM Concert pour une visibilité unifiée de la conformité sur les environnements mainframe et cloud. Les objectifs liés aux correctifs de sécurité permettent d’identifier les mises à jour critiques manquantes, garantissant une résolution rapide des vulnérabilités conformément aux profils PCI DSS.

Cas d’utilisation

Mappage réglementaire dynamique

Simplifiez le défi permanent de la veille réglementaire et de l’interprétation des exigences en évolution. Automatisez le mappage des nouvelles obligations de conformité avec des environnements informatiques complexes, économisant des milliers d’heures de tâches manuelles et garantissant un alignement constant avec les normes du secteur.
Collecte automatisée et précise des preuves

Éliminez les lacunes causées par la collecte manuelle de données. Tirez parti de l’automatisation pour recueillir et valider les preuves de conformité avec précision, réduisant les écarts de connaissance entre experts système et exigences réglementaires pour une couverture complète des contrôles.
Atténuation des risques par l’automatisation de la conformité

Les processus manuels de conformité augmentent le risque de contrôles manqués et de preuves obsolètes. L’automatisation réduit ces risques en rationalisant la collecte et la validation des données, garantissant exactitude et amélioration de la posture globale de conformité.
Surveillance continue de la conformité

Les audits ponctuels deviennent rapidement obsolètes. Ce cas d’utilisation met en avant des opérations de conformité continue intégrées aux workflows quotidiens, permettant une démonstration en temps réel de la posture de conformité et réduisant la charge liée aux préparatifs d’audits périodiques.

Produits associés

IBM zSecure Audit

Mesurez et vérifiez l’efficacité des politiques de sécurité de votre mainframe et sa conformité en matière de sécurité.

IBM Z Security and Compliance Center

Automatisez et gérez de manière centralisée la conformité de votre organisation aux normes réglementaires et internes.

Resource Access Control Facility

Protégez vos ressources mainframe à l’aide d’outils conçus pour gérer et contrôler l’accès aux données z/OS.

Découvrez d’autres produits de sécurité IBM Z

Découvrez un large portefeuille de produits de sécurité IBM Z.

