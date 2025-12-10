IBM zSecure Compliance

Améliorez la sécurité et rationalisez la conformité pour une gestion des données plus intelligente et plus efficace
Simplifiez les audits et maintenez une conformité continue grâce au potentiel combiné d’IBM® zSecure Audit et de l’IBM Z Security and Compliance Center. Tirez parti de l’IA du processeur Telum et de Watson NLP pour un étiquetage avancé des données sensibles et renforcez votre posture de sécurité.
Rationalisez les audits pour accélérer la production des rapports, réduire les coûts, limiter les perturbations opérationnelles et garantir une conformité opportune avec un niveau d’exigence réglementaire élevé.
Assurez une conformité continue grâce à une surveillance en temps réel et à des contrôles adaptatifs. Bénéficiez d’informations instantanées pour détecter et corriger les écarts, réduire les risques et renforcer la résilience ainsi que la confiance des parties prenantes.
La découverte de données sensibles, leur classification et le traitement lié à la conformité s’effectuent directement au sein de z Systems, tirant parti des capacités intégrées RASS (fiabilité, disponibilité, facilité de maintenance et sécurité) pour répondre aux exigences clés des clients.
Libérez le service informatique des tâches manuelles de conformité pour lui permettre de se consacrer à des initiatives stratégiques tout en sécurisant les données sur z Systems. Améliorez l’efficacité, réduisez les coûts et renforcez la protection des données pour un ROI immédiat.
Des profils préconfigurés, alignés sur les principaux cadres réglementaires, permettent de rationaliser la gestion des audits et de la conformité. Les objectifs personnalisés offrent aux entreprises la possibilité d’adapter les contrôles techniques à leurs besoins spécifiques, garantissant des évaluations pertinentes et flexibles face à l’évolution des exigences réglementaires.
Recueille les données de sécurité issues du chiffrement, de RACF, Top Secret, ACF2 et des principaux sous-systèmes IBM Z. Des tableaux de bord interactifs fournissent une visibilité en temps réel sur la conformité, tandis que le suivi continu permet de surveiller les tendances historiques et de détecter les dérives pour prévenir les incidents de manière proactive.
Prend en charge des rapports d’audit détaillés et personnalisables, conformes aux normes du secteur (PCI-DSS, points de référence du CIS, STIG). La surveillance automatisée détecte les configurations risquées et les violations de sécurité, avec des alertes par e-mail configurables et des rapports quotidiens pour garantir une réponse rapide et une atténuation efficace des risques.
S’intègre à IBM QRadar SIEM pour une détection des menaces à l’échelle de l’entreprise et à IBM Concert pour une visibilité unifiée de la conformité sur les environnements mainframe et cloud. Les objectifs liés aux correctifs de sécurité permettent d’identifier les mises à jour critiques manquantes, garantissant une résolution rapide des vulnérabilités conformément aux profils PCI DSS.
Simplifiez le défi permanent de la veille réglementaire et de l’interprétation des exigences en évolution. Automatisez le mappage des nouvelles obligations de conformité avec des environnements informatiques complexes, économisant des milliers d’heures de tâches manuelles et garantissant un alignement constant avec les normes du secteur.
Éliminez les lacunes causées par la collecte manuelle de données. Tirez parti de l’automatisation pour recueillir et valider les preuves de conformité avec précision, réduisant les écarts de connaissance entre experts système et exigences réglementaires pour une couverture complète des contrôles.
Les processus manuels de conformité augmentent le risque de contrôles manqués et de preuves obsolètes. L’automatisation réduit ces risques en rationalisant la collecte et la validation des données, garantissant exactitude et amélioration de la posture globale de conformité.
Les audits ponctuels deviennent rapidement obsolètes. Ce cas d’utilisation met en avant des opérations de conformité continue intégrées aux workflows quotidiens, permettant une démonstration en temps réel de la posture de conformité et réduisant la charge liée aux préparatifs d’audits périodiques.
