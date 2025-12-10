IBM zSecure Compliance

S’intègre à IBM QRadar SIEM pour une détection des menaces à l’échelle de l’entreprise et à IBM Concert pour une visibilité unifiée de la conformité sur les environnements mainframe et cloud. Les objectifs liés aux correctifs de sécurité permettent d’identifier les mises à jour critiques manquantes, garantissant une résolution rapide des vulnérabilités conformément aux profils PCI DSS.