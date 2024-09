IBM Z Table Accelerator est idéal pour les organisations qui ont besoin de tirer le maximum de puissance de leurs systèmes mainframe afin de maximiser les performances et le débit des transactions, tout en minimisant l’utilisation des ressources du système au niveau de l’application.

Il permet des applications plus puissantes et plus efficaces tout en réduisant le coût total de possession du mainframe et les dépenses opérationnelles. Il peut également aider à espacer les dépenses d’investissement liées à la modernisation des systèmes.