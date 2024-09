Deux éditions de Z Open Automation Utilities sont disponibles. Le format de téléchargement PAX est populaire dans z/OS UNIX System Services et permet aux utilisateurs de démarrer facilement. L’outil d’installation et de maintenance du logiciel SMP/E sur z/OS peut gérer les images installables SMP/E et leurs packs de correctifs. Avec l’abonnement et le support (S&S) en option, profitez du support IBM pour ouvrir des demandes d’assistance traitées dans des délais de traitement formalisés.