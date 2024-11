Health insights avec une intelligence artificielle explicable Prévenez les risques pour la disponibilité et les performances grâce à une intelligence artificielle intégrée qui évalue plus de 700 indicateurs clés z/OS et utilise des seuils issus de connaissances expertes du domaine.

Comparer les intervalles de temps des topologies LPAR et FICON Les topologies z/OS (FICON et LPAR) sont complexes et difficiles à visualiser. Les méthodes traditionnelles de visualisation impliquaient une impression manuelle. Les visionneuses interactives des topologies LPAR et FICON d’IntelliMagic Vision permettent aux analystes d’interagir, de se concentrer sur un point précis et de comparer les intervalles de temps pour repérer les erreurs et les changements coûteux.