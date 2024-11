Évaluations Health Insights – à l’échelle de l’entreprise L’évaluation automatisée de plus de 80 indicateurs pour chaque membre Db2 et chaque pool de mémoire tampon dans votre environnement permet d’identifier les risques potentiels pour la disponibilité et les performances. Cette image montre un exemple de rapport interactif Health Insights de Db2. Tous les avertissements et exceptions sont affichés dans ce tableau, avec la possibilité d’explorer les exceptions individuelles et d’effectuer une analyse approfondie des causes racines.