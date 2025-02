Comment aidez-vous votre équipe à améliorer sa productivité ? Vous devez mettre en œuvre une automatisation basée sur l'IA dans plusieurs systèmes disparate afin d'automatiser des processus complexes ?

La plateforme IBM watsonx Orchestrate est une interface unique qui permet d'améliorer la productivité et l'efficacité de votre équipe et d'assurer une meilleure automatisation des flux de travail. Grâce à l'automatisation importable, à la nouvelle automatisation VIA OpenAPI et à l'automatisation robotisée des processus (RPA), Watson peut fournir des tâches autonomes ou séquencer des tâches pour gérer des travaux plus complexes. Ces tâches sont appelées compétences.

Watson peut également travailler avec des groupes définis de compétences, ou ensembles de compétences, qui peuvent avoir un contexte et une mémoire. Par exemple, vous pouvez avoir un ensemble de compétences pour l'acquisition de talents et un autre pour la gestion des fournisseurs. Watson peut apprendre et devenir plus efficace dans chaque domaine. Vous pouvez construire les ensembles de compétences pour Watson afin de soutenir vos équipes à travers l'organisation dans une variété de processus.

En outre, Watson peut s'intégrer à votre application d'entreprise. Avec IBM Watson Orchestrate, votre équipe peut importer des automatisations et les entraîner comme des compétences pour adapter une plateforme qui fonctionne le mieux pour vos besoins.