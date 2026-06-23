Tarification de watsonx.data integration

Une tarification et un déploiement flexibles qui s’adaptent à vos besoins.

Commencer votre essai gratuit Réserver une démonstration personnalisée

Une solution qui vous accompagne

IBM® watsonx.data integration offre des options de tarification et de déploiement flexibles pour répondre aux besoins des entreprises de toutes tailles. Choisissez entre un logiciel en gestion autonome ou une expérience SaaS entièrement gérée, tous deux mesurés à l’aide d’unités de ressources1 (RU). Le logiciel en gestion autonome est disponible sous licence par abonnement ou sous licence perpétuelle, tandis que le SaaS entièrement géré est proposé selon un modèle par abonnement.

Estimez votre prix mensuel en quelques clics

Demander un devis
Méthodes d’achat
Options de déploiement
Essai Démarrage

Profitez d’un essai gratuit de 30 jours de watsonx.data integration pour découvrir l’ensemble de ses capacités.

 Commencer votre essai gratuit Logiciels Sur site

Aide les entreprises disposant de parcs de données complexes à orchestrer les déplacements de données là où celles-ci résident et à préserver leur résilience face aux évolutions des technologies de données, grâce à une exécution sur IBM Software Hub.

 

* Les prix mentionnés sont donnés à titre indicatif, peuvent varier selon le pays, s’entendent hors taxes et frais de douane applicables et sont soumis à la disponibilité de l’offre de produit dans le pays concerné.
Passer à l’étape suivante

Il est temps de transformer vos données en avantage concurrentiel. Découvrez watsonx.data integration. 

 

  1. Essai gratuit
  2. Réserver une démo live
Notes de bas de page

Une unité de ressources (RU) est une mesure indépendante d’une ressource gérée par watsonx.data integration, traitée par celui-ci ou associée à son utilisation.