Tarification de watsonx.data integration

Une tarification et un déploiement flexibles qui s’adaptent à vos besoins.
IBM® watsonx.data integration offre des options de tarification et de déploiement flexibles pour répondre aux besoins des entreprises de toutes tailles. Choisissez entre un logiciel en gestion autonome ou une expérience SaaS entièrement gérée, tous deux mesurés à l’aide d’unités de ressources1 (RU). Le logiciel en gestion autonome est disponible sous licence par abonnement ou sous licence perpétuelle, tandis que le SaaS entièrement géré est proposé selon un modèle par abonnement.
Profitez d’un essai gratuit de 30 jours de watsonx.data integration pour découvrir l’ensemble de ses capacités.
Aide les entreprises disposant de parcs de données complexes à orchestrer les déplacements de données là où celles-ci résident et à préserver leur résilience face aux évolutions des technologies de données, grâce à une exécution sur IBM Software Hub.
1 Une unité de ressources (RU) est une mesure indépendante d’une ressource gérée par watsonx.data integration, traitée par celui-ci ou associée à son utilisation.