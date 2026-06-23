Tarification de watsonx.data integration

IBM® watsonx.data integration offre des options de tarification et de déploiement flexibles pour répondre aux besoins des entreprises de toutes tailles. Choisissez entre un logiciel en gestion autonome ou une expérience SaaS entièrement gérée, tous deux mesurés à l’aide d’unités de ressources1 (RU). Le logiciel en gestion autonome est disponible sous licence par abonnement ou sous licence perpétuelle, tandis que le SaaS entièrement géré est proposé selon un modèle par abonnement.