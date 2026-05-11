IBM Cloud VPN for VPC

Accès sécurisé à IBM Cloud VPC

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Illustration d’un flux de données entre un ordinateur portable, le cloud et une base de données à travers un bouclier de sécurité.

Bénéficiez d’une connectivité sécurisée à votre VPC via un VPN

IBM Cloud VPN for VPC vous permet de configurer des tunnels IPsec chiffrés entre votre environnement IBM Cloud VPC et les environnements distants de vos clients, par exemple sur site ou dans le cloud.Deux types de VPN site à site sont pris en charge : les VPN basés sur des règles, qui utilisent des routes statiques pour les flux de trafic fixes, et les VPN basés sur le routage avec BGP, pour un routage plus dynamique et évolutif. 

Le VPN client offre un accès distant sécurisé aux ressources IBM Cloud VPC pour les différents utilisateurs à l’aide de clients OpenVPN standard, sans exposer de points de terminaison publics.

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Public cible

Femme devant plusieurs écrans

Développeurs cloud

« J’ai besoin d’un accès sécurisé et flexible aux services IBM, sur site ou dans le cloud. Le contrôle et la protection des données au sein du réseau privé d’IBM Cloud sont non négociables. »

 
Homme devant une salle de serveurs

Architectes en sécurité réseau

« Ma fonction exige une connectivité sécurisée et évolutive dans des environnements hybrides. J’ai besoin de tunnels chiffrés, de contrôles d’accès granulaires et d’une solution résiliente et conforme qui soit facile à gérer. »

Avantages

Illustration de la connectivité
Intégration hybride accélérée

Unifiez rapidement vos environnements cloud et sur site pour rationaliser vos opérations et réduire la complexité des configurations.

 
Illustration de collègues travaillant ensemble
Accès sécurisé pour les équipes à distance

Permettez à votre équipe de travailler en toute sécurité depuis n’importe où grâce à une technologie VPN de confiance qui protège l’accès à vos ressources cloud.
Illustration d’un cadenas symbolisant un réseau sécurisé
Routage sécurisé du trafic

Établissez des tunnels VPN sécurisés et chiffrés entre votre réseau sur site et IBM Cloud VPC, garantissant la confidentialité et l’intégrité de vos données pendant leur transit.
Illustration du contrôle d’accès
Contrôle d’accès granulaire

Vous contrôlez qui peut accéder à quoi dans votre environnement cloud, ce qui vous permet de protéger les zones sensibles et de limiter les accès inutiles.
Illustration d’un homme devant un écran consultant des données
Gestion complète et disponibilité permanente

IBM Cloud se charge de la configuration, de la surveillance et de la disponibilité, vous offrant ainsi un service fiable qui ne nécessite aucune intervention de votre part.
Illustration de la connectivité
Intégration hybride accélérée

Unifiez rapidement vos environnements cloud et sur site pour rationaliser vos opérations et réduire la complexité des configurations.

 
Illustration de collègues travaillant ensemble
Accès sécurisé pour les équipes à distance

Permettez à votre équipe de travailler en toute sécurité depuis n’importe où grâce à une technologie VPN de confiance qui protège l’accès à vos ressources cloud.
Illustration d’un cadenas symbolisant un réseau sécurisé
Routage sécurisé du trafic

Établissez des tunnels VPN sécurisés et chiffrés entre votre réseau sur site et IBM Cloud VPC, garantissant la confidentialité et l’intégrité de vos données pendant leur transit.
Illustration du contrôle d’accès
Contrôle d’accès granulaire

Vous contrôlez qui peut accéder à quoi dans votre environnement cloud, ce qui vous permet de protéger les zones sensibles et de limiter les accès inutiles.
Illustration d’un homme devant un écran consultant des données
Gestion complète et disponibilité permanente

IBM Cloud se charge de la configuration, de la surveillance et de la disponibilité, vous offrant ainsi un service fiable qui ne nécessite aucune intervention de votre part.

Fonctionnalités

Architecture de tunnels chiffrés

Établissez des connexions sécurisées à haut débit entre IBM Cloud VPC et des réseaux externes à l’aide de tunnels basés sur IPSec.
Accès flexible pour les équipes

Profitez de VPN site à site et client à site, permettant un accès sécurisé aux bureaux internationaux et aux utilisateurs distants via des protocoles de confiance.
Sécurité et conformité intégrées

Respectez les normes réglementaires grâce à un chiffrement, une authentification et des contrôles d’accès robustes, protégeant ainsi les données sensibles sur l’ensemble de votre infrastructure cloud.
Expérience entièrement gérée

Bénéficiez d’un service VPN haute disponibilité et sans souci, avec surveillance intégrée et prise en charge d’IBM Cloud IAM et de Secrets Manager.

Cas d’utilisation

Membres du personnel travaillant au bureau
VPN site à site

Connexion bureau à cloud : connectez les bureaux physiques de votre entreprise aux systèmes cloud afin de faciliter le partage de données et la collaboration entre différents environnements. Il s’agit d’une solution fiable et sécurisée qui évolue au rythme de votre entreprise.

Connectivité à l’échelle mondiale : les équipes réparties dans différents pays peuvent accéder de manière sécurisée et cohérente aux ressources cloud, garantissant ainsi une expérience unifiée pour l’ensemble du personnel. Les opérations mondiales sont simplifiées et votre entreprise reste parfaitement connectée.
Homme devant un ordinateur de bureau lors d’une réunion en ligne
VPN client-à-site

Accès à distance : les membres d’équipe travaillant à distance ou depuis différentes villes peuvent accéder en toute sécurité aux tableaux de bord, aux fichiers et aux systèmes internes de l’entreprise sans être au bureau. Cela garantit une collaboration fluide tout en assurant la protection des données sensibles.

Accès des développeurs aux espaces de travail : les travailleurs indépendants et les développeurs à distance peuvent se connecter en toute sécurité à leurs environnements de codage et accéder aux outils dont ils ont besoin avec des droits restreints. Cette approche soutient les équipes agiles et distribuées tout en protégeant l’ensemble du système.
Membres du personnel travaillant au bureau
VPN site à site

Connexion bureau à cloud : connectez les bureaux physiques de votre entreprise aux systèmes cloud afin de faciliter le partage de données et la collaboration entre différents environnements. Il s’agit d’une solution fiable et sécurisée qui évolue au rythme de votre entreprise.

Connectivité à l’échelle mondiale : les équipes réparties dans différents pays peuvent accéder de manière sécurisée et cohérente aux ressources cloud, garantissant ainsi une expérience unifiée pour l’ensemble du personnel. Les opérations mondiales sont simplifiées et votre entreprise reste parfaitement connectée.
Homme devant un ordinateur de bureau lors d’une réunion en ligne
VPN client-à-site

Accès à distance : les membres d’équipe travaillant à distance ou depuis différentes villes peuvent accéder en toute sécurité aux tableaux de bord, aux fichiers et aux systèmes internes de l’entreprise sans être au bureau. Cela garantit une collaboration fluide tout en assurant la protection des données sensibles.

Accès des développeurs aux espaces de travail : les travailleurs indépendants et les développeurs à distance peuvent se connecter en toute sécurité à leurs environnements de codage et accéder aux outils dont ils ont besoin avec des droits restreints. Cette approche soutient les équipes agiles et distribuées tout en protégeant l’ensemble du système.

Ressources

Qu’est-ce qu’un VPC ?

Découvrez ce qu’est un cloud privé virtuel (VPC) et les avantages qu’il peut apporter à votre entreprise.

 Qu’est-ce que VPN for VPC ?

Vous souhaitez renforcer la sécurité de vos environnements cloud ? Découvrez VPN for VPC et mettez en place des connexions chiffrées en toute simplicité.

 Consulter la documentation sur VPN for VPC

Découvrez comment VPN for VPC permet de mettre en place un réseau privé et sécurisé dans le cloud. Apprenez quand l’utiliser, comment il fonctionne et ce qui le distingue d’autres modèles tels que les sous-réseaux publics ou les réseaux sur site.

 Présentation des ressources VPN pour une connectivité sécurisée

Accédez à des guides, des FAQ et des conseils d’experts pour vous aider à configurer des liaisons chiffrées entre votre cloud et vos réseaux distants.
Passez à l’étape suivante
  1. Créer un compte IBM Cloud