IBM Cloud VPN for VPC vous permet de configurer des tunnels IPsec chiffrés entre votre environnement IBM Cloud VPC et les environnements distants de vos clients, par exemple sur site ou dans le cloud.Deux types de VPN site à site sont pris en charge : les VPN basés sur des règles, qui utilisent des routes statiques pour les flux de trafic fixes, et les VPN basés sur le routage avec BGP, pour un routage plus dynamique et évolutif.

Le VPN client offre un accès distant sécurisé aux ressources IBM Cloud VPC pour les différents utilisateurs à l’aide de clients OpenVPN standard, sans exposer de points de terminaison publics.