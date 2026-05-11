Accès sécurisé à IBM Cloud VPC
IBM Cloud VPN for VPC vous permet de configurer des tunnels IPsec chiffrés entre votre environnement IBM Cloud VPC et les environnements distants de vos clients, par exemple sur site ou dans le cloud.Deux types de VPN site à site sont pris en charge : les VPN basés sur des règles, qui utilisent des routes statiques pour les flux de trafic fixes, et les VPN basés sur le routage avec BGP, pour un routage plus dynamique et évolutif.
Le VPN client offre un accès distant sécurisé aux ressources IBM Cloud VPC pour les différents utilisateurs à l’aide de clients OpenVPN standard, sans exposer de points de terminaison publics.
« J’ai besoin d’un accès sécurisé et flexible aux services IBM, sur site ou dans le cloud. Le contrôle et la protection des données au sein du réseau privé d’IBM Cloud sont non négociables. »
« Ma fonction exige une connectivité sécurisée et évolutive dans des environnements hybrides. J’ai besoin de tunnels chiffrés, de contrôles d’accès granulaires et d’une solution résiliente et conforme qui soit facile à gérer. »
Établissez des connexions sécurisées à haut débit entre IBM Cloud VPC et des réseaux externes à l’aide de tunnels basés sur IPSec.
Profitez de VPN site à site et client à site, permettant un accès sécurisé aux bureaux internationaux et aux utilisateurs distants via des protocoles de confiance.
Respectez les normes réglementaires grâce à un chiffrement, une authentification et des contrôles d’accès robustes, protégeant ainsi les données sensibles sur l’ensemble de votre infrastructure cloud.
Bénéficiez d’un service VPN haute disponibilité et sans souci, avec surveillance intégrée et prise en charge d’IBM Cloud IAM et de Secrets Manager.
Découvrez ce qu’est un cloud privé virtuel (VPC) et les avantages qu’il peut apporter à votre entreprise.
Vous souhaitez renforcer la sécurité de vos environnements cloud ? Découvrez VPN for VPC et mettez en place des connexions chiffrées en toute simplicité.
Découvrez comment VPN for VPC permet de mettre en place un réseau privé et sécurisé dans le cloud. Apprenez quand l’utiliser, comment il fonctionne et ce qui le distingue d’autres modèles tels que les sous-réseaux publics ou les réseaux sur site.
Accédez à des guides, des FAQ et des conseils d’experts pour vous aider à configurer des liaisons chiffrées entre votre cloud et vos réseaux distants.