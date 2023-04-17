Intégration GitHub

Utilisez des systèmes de contrôle de version tels que GitHub pour découvrir les dépôts contenant du code Terraform (HCL). Lorsque GitHub est ajouté comme cible, IBM Turbonomic découvre les référentiels présents dans l’entreprise et les affiche sous le type d’entité « Repository » dans la chaîne d’approvisionnement.

Ajoutez une cible de système de contrôle de version, puis ajoutez les identifiants nécessaires pour lire l’état de Terraform afin d’intégrer le contexte du code dans les entités et les détails des actions dans Turbonomic, où ces entités sont gérées sous forme de code par Terraform. Cela permet un traitement plus rapide et mieux informé des actions d’optimisation, qu’elles soient manuelles ou automatisées.