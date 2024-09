IBM® FlashSystem® est une famille de premier plan de systèmes de stockage d'entreprise

. Le système utilise des puces de mémoire flash pour stocker les données et vous offre

des performances et une efficacité de pointe. En intégrant le stockage IBM FlashSystem au logiciel IBM Turbonomic®,

vous pouvez vous assurer que les charges de travail les plus importantes bénéficient

d'un stockage haute performance quand elles en ont besoin.

La plateforme IBM Turbonomic surveille la façon dont les applications consomment le stockage,

ainsi que les ressources de calcul et de réseau (du logique au physique). Elle peut

générer les bonnes actions d'attribution de ressources pour fournir aux charges de travail stratégiques exactement

ce dont elles ont besoin pour fonctionner. Chaque décision en matière d'attribution de ressources tient compte

de l'ensemble de la situation, et pas seulement d'une ressource ou d'une couche de la pile d'applications.