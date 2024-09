Le lecteur de bande IBM TS2280 Tape Drive intègre la technologie Linear Tape-Open (LTO) nouvelle génération, qui offre une capacité encore plus élevée que la génération précédente. En plus de la sauvegarde, le TS2280 permet à votre entreprise de gérer les exigences croissantes en matière de données pour les systèmes sur bande modernes, tels que le cloud, l’Internet des objets (IdO) et l’archivage de fichiers actifs. Avec une capacité de stockage physique allant jusqu’à 30 To par cartouche (et une compression de 2,5:1), le TS2280 est une excellente solution de stockage sur bande pour les petites et moyennes entreprises qui ont besoin de sauvegarder et d’archiver leurs données à moindre coût.