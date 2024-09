La rétrocompatibilité avec les générations précédentes de cartouches LTO Ultrium signifie que vous avez une capacité de lecture/écriture avec LTO Ultrium 5 avec une cartouche de données de 1.5 To et une cartouche WORM de 1.5 To. Il offre une capacité de lecture avec les cartouches LTO Ultrium 4 avec une cartouche de données de 800 Go et une cartouche WORM de 800 Go pour vous aider à protéger votre investissement actuel dans les médias. Il est conçu pour fournir une capacité supérieure afin de répondre aux exigences les plus exigeantes en matière de sauvegarde et d'archivage.