Il peut s’avérer difficile de relever les défis inhérents à la création d’un moyen de stockage de données sécurisé, évolutif, rentable et capable de gérer des volumes de données de plus en plus importants et d’offrir une récupération rapide. Cependant, ces défis peuvent être surmontés grâce à la solution IBM TS1170 Tape Drive, qui propose un stockage sécurisé d’une capacité allant jusqu’à 50 To pour répondre aux exigences d’évolutivité et de sécurité à mesure que vos besoins en matière de données continuent d’augmenter.

L’IBM TS1170 Tape Drive offre un moyen simple d’exploiter une haute densité de données, d’améliorer la sécurité et de mettre en place une infrastructure rentable de conservation des données à long terme. Le TS1170 offre des performances élevées, multiplie la capacité par 2,5 et fournit un support de stockage flexible des données avec prise en charge du chiffrement.

Disponible avec des interfaces telles que FC-16 et SAS-12, le TSS1170 vous aide à protéger votre investissement dans l’automatisation des bandes en étant compatible avec l’automatisation existante. Il prend également en charge le format LTFS dans IBM Storage Archive, ce qui permet un accès direct, intuitif et graphique aux données. En outre, grâce au chiffrement sécurisé des données au repos, il garantit la confidentialité des données et les protège contre les accès non autorisés, vous aidant ainsi à répondre aux exigences de conformité strictes et à gagner la confiance de vos clients.