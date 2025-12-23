Ressources

IBM Security Trusteer Pinpoint Assure évalue le risque d'utilisateurs nouveaux ou anonymes. IBM Security Trusteer Pinpoint Detect évalue en permanence les identités numériques des utilisateurs connus ou inscrits. Enfin, IBM Security Trusteer Pinpoint Verify permet aux organisations de confirmer la confiance des utilisateurs à haut risque avec une authentification forte.

Lancez la démo interactive pour une présentation étape par étape, ou obtenez des techniques d'implémentation plus détaillées à la Security Learning Academy.