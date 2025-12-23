Ressources

Obtenez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur ce produit.
Avec Pinpoint Detect, Trusteer fournit des informations complètes sur l'identité numérique pour déterminer de manière transparente si l'utilisateur accédant au service est le véritable utilisateur possédant cette identité.
Les entreprises doivent souvent faire des compromis entre la sécurité et l’expérience client dans le contexte actuel des menaces. La technologie de confiance dans les identités numériques permet aux entreprises de mesurer à la fois les risques et la confiance pour sécuriser le parcours numérique des clients tout en offrant une meilleure expérience numérique.
IBM Security Trusteer Pinpoint Detect permet la collecte de renseignements provenant de terminaux numériques (l'application mobile, le navigateur mobile ou le navigateur de bureau de l'entreprise) et combine les informations avec les sources de renseignement mondiales IBM et les sources de renseignement tierces complémentaires.
IBM Security Trusteer Pinpoint Detect prend en compte 5 domaines contextuels lors de l'évaluation des risques : identité et attributs des utilisateurs, informations et hygiène des unités, activité en cours ou ressource utilisée, facteurs environnementaux tels que l'emplacement et les réseaux IP, et les informations comportementales.
Pinpoint Detect fonctionne de manière transparente, sans avoir besoin de télécharger des fichiers exécutables ou de modules d'extension sur l'ordinateur de l'utilisateur. Pour les applications Web, Pinpoint utilise du code intégré à la page Web. Pour les applications mobiles, l'application de l'organisation utilise l'IBM Security Trusteer Mobile SDK.
En tant que solution SaaS (Software as a service), Pinpoint Detect peut se déployer rapidement et facilement. La valeur recommandée consiste à suivre un processus de déploiement en quatre étapes, qui comprend la configuration, l'implémentation, le lancement et la validation avec formation.
Lancez la démo interactive pour une présentation étape par étape, ou obtenez des techniques d'implémentation plus détaillées à la Security Learning Academy.
IBM Security Trusteer Pinpoint Assure évalue le risque d'utilisateurs nouveaux ou anonymes. IBM Security Trusteer Pinpoint Detect évalue en permanence les identités numériques des utilisateurs connus ou inscrits. Enfin, IBM Security Trusteer Pinpoint Verify permet aux organisations de confirmer la confiance des utilisateurs à haut risque avec une authentification forte.
Les produits IBM Trusteer sont principalement utilisés par les banques, les institutions financières, les assureurs, les enseignes de vente au détail, et les secteurs des télécommunications, du tourisme et du transport.
En général, les solutions SaaS (Software as a service) offrent des possibilités de déploiement rapide et facile. Le déploiement SaaS permet également à Trusteer d’utiliser une protection agile et continue contre les menaces qui utilise l’IA et l’analytique pour identifier les dernières menaces et les nouveaux schémas.