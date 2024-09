IBM Network Advisor simplifie la gestion du Fibre Channel de type b Gen 6 et permet aux entreprises de diagnostiquer et de résoudre les problèmes de manière proactive afin d’optimiser le temps de fonctionnement, d’augmenter l’efficacité opérationnelle et de réduire les coûts. L’interface optimisée par un assistant réduit considérablement les délais de déploiement et de configuration en permettant de gérer les fabrics, les commutateurs et les ports en tant que groupes. Des tableaux de bord personnalisables affichent des indicateurs de performance et de santé, y compris toutes les données capturées grâce à la technologie Fabric Vision.