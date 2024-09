IBM® SPSS® Predictive Analytics Enterprise propose des analyses descriptives et prédictives, la préparation et l'automatisation des données, et fournit des analyses pour les données structurées et non structurées provenant de n'importe quelle source. Appliquez l'analyse statistique, l'exploration de données, la notation en temps réel et la gestion des décisions à la gestion du capital humain, à la médecine factuelle, à la prédiction et à la prévention de la criminalité, à l'analyse de la chaîne d'approvisionnement, etc. Cela comprend un cadre de déploiement permettant d'intégrer l'intelligence prédictive aux Business Rules et d'optimiser les décisions opérationnelles.