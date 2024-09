SingleStoreDB with IBM

SingleStore DB with IBM est une base de données SQL moderne destinée aux charges de travail qui utilisent massivement des données. Grâce à une connectivité quasi omniprésente qui soutient les charges de travail de données haut débit et volumineuses, la base de données innovante de SingleStore permet de simplifier votre architecture de données tout en offrant la vitesse ultra-rapide et l'évolutivité élastique nécessaires pour créer des expériences inédites.

IBM s'est associée à SingleStore pour vous fournir une source unique d'approvisionnement, de support, de sécurité et de gouvernance pour SingleStoreDB. IBM fait office de centre d'échange pour vous aider à déployer à grande échelle les applications qui utilisent massivement des données avec SingleStore, afin de gérer de manière cohérente les transactions et les analyses avec une simultanéité élevée et une faible latence.

SingleStore prend en charge tous les types de données (structurées, semi-structurées, non structurées) dans les environnements multiclouds hybrides, y compris le déploiement sur site avec IBM.