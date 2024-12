Pour gagner de nouveaux clients, les MSP ont besoin d’un ensemble rentable d’offres à plusieurs niveaux pour le reporting, les alertes et la surveillance des technologies d’entreprise, allié à une solution capable de fournir des offres plus avancées et personnalisées qui enrichissent le catalogue de services. IBM SevOne propose une suite complète de services allant du SD-WAN à l’observabilité du cloud public comme AWS et Azure, en passant par l’observabilité sur site pour le wifi, les établissements d’enseignement, les centres de données définis par logiciel, les réseaux d’entreprise, de télétravail et ACI, tous conçus pour un environnement multicloud hybride centré sur les applications dans lequel les entreprises évoluent aujourd’hui.