Alors que les infrastructures modernes sont de plus en plus complexes et difficiles à faire évoluer ou à soutenir, l’absence d’accès à des données de performances réseau à la fois cohérentes, historiques et en temps réel fait courir aux équipes chargées des opérations informatiques le risque de prendre de mauvaises décisions.

La solution IBM® SevOne® Network Performance Management (NPM) facilite le partage des données et des analyses sur les performances réseau entre plusieurs équipes et outils. L’ensemble de votre équipe chargée des opérations informatiques se retrouve sur la même longueur d’onde grâce à une source cohérente et fiable de données sur les performances réseau, rendue possible par des options d’intégration informatique flexibles, notamment :