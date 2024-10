Aujourd’hui, les organisations modifient l’architecture de leurs réseaux à l’aide de technologies plus récentes telles que le wifi nouvelle génération, le SD-WAN, le SDN, le multicloud et la 5G afin de soutenir leurs feuilles de route de transformation numérique. Cependant, le suivi des indicateurs clés de performance pour ces nouveaux éléments physiques et virtuels du réseau pour en vérifier le bon fonctionnement ou non, est souvent difficile.

IBM SevOne Network Performance Management (NPM) est là pour relever ce défi. En tant que plateforme de surveillance réseau la plus complète et la plus évolutive du secteur, elle offre les capacités modernes de collecte, d’analyse et d’intégration nécessaires pour transformer les données brutes de performance réseau en informations exploitables en temps réel.