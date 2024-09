IBM Screen Definition Facility II

IBM Screen Definition installation II est un outil logiciel permettant de développer de manière interactive des interfaces utilisateur basées sur des panneaux pour les applications IBM zSystems™ .

Facilitez la navigation dans les applications transactionnelles grâce à IBM® Screen Definition installation II (SDF II). Il s'agit d'un outil polyvalent permettant de développer et de maintenir des panneaux, des groupes de panneaux, des ensembles de partitions, des tables AID et des tables de contrôle pour les applications transactionnelles d'entreprise. SDF II vous permet de construire et de maintenir des spécifications d'interface utilisateur — écrans, cartes, formats—afin de concevoir, tester, mettre en œuvre et maintenir des interfaces utilisateur pour des applications fonctionnant sur des systèmes cibles. Vous pouvez augmenter la productivité du développement en convertissant les écrans développés pour un système cible afin qu'ils puissent être utilisés par un autre système. SDF II prend en charge COBOL, PL/I, Assembler, C et RPG. Il prend également en charge le développement d'applications basées sur des postes de travail sous IBM z/OS®.