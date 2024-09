Le commutateur IBM SAN48C-7 64 Gbit/s à 48 ports Fibre Channel de nouvelle génération offre une connectivité Fibre Channel à haut débit pour les systèmes de stockage sur disque et les hôtes hautes performances. Il offre des capacités d'analytique et de télémétrie de pointe intégrées dans sa puce ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) de nouvelle génération. Ce commutateur permet une transition transparente vers les workloads Fibre Channel Non-Volatile Memory Express (NVMe/FC) dès qu’ils sont disponibles, sans mise à niveau matérielle du SAN. Il permet aux petites, moyennes et grandes entreprises de déployer rapidement des applications à l'échelle du cloud à l'aide de serveurs virtualisés extrêmement denses, offrant ainsi les avantages d'une bande passante accrue, d'une mise à l'échelle et d'une consolidation.