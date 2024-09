Réunissez les personnes, les processus et les technologies pour accélérer l’enrichissement, l’examen et la réponse aux menaces. QRadar SOAR propose des centaines d’intégrations bidirectionnelles de niveau entreprise avec des solutions de sécurité tierces, ainsi que des outils informatiques et DevOps plus larges tels que Red Hat Ansible.



L’installation et le déploiement d’applications ne prennent que quelques minutes avec AppHost, l’infrastructure d’intégration de QRadar SOAR qui conteneurise les intégrations et intègre la gestion de l’intégration dans l’interface utilisateur Web.



QRadar SOAR permet de rendre les alertes de sécurité instantanément exploitables. Avec la solution SOAR, les analystes peuvent utiliser des protocoles dynamiques pour une réponse guidée étape par étape tout en améliorant la collaboration et en accélérant les temps de réponse.