Le process mining peut apporter de la valeur et s’appliquer à différents secteurs et cas d’utilisation.

Le process mining fournit les outils et les méthodologies nécessaires pour obtenir les données afin de montrer comment les processus fonctionnent, comment les gens font leur travail et d’où viennent les problèmes.

Le process mining, la modélisation et le mappage des processus sont des méthodes distinctes, mais apparentées, de visualisation et d’analyse des processus métier.

Éliminez le silo entre l’optimisation et l’automatisation des processus avec IBM Process Mining et les applications de processus.

Comment le process mining améliore la gestion des services informatiques pour faire gagner du temps et de l’argent à votre entreprise

Les chefs d’entreprise savent que le succès de leur organisation dépend de sa capacité à assurer le bon fonctionnement et l’efficacité des processus essentiels. Des outils innovants tels que le process mining permettent à vos experts de mener à bien des projets d’optimisation des processus, de façon plus rapide et plus performante.