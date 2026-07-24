IBM InfoSphere Optim Archive est une solution évolutive qui permet à votre organisation de gérer et de prendre en charge les stratégies d’archivage de bases de données. Elle permet également de contrôler les volumes de données croissants et les coûts de stockage associés, tout en améliorant les performances des applications et en minimisant les risques associés à la conservation et à la conformité des données.
Les outils de gestion vous aident à consolider ou à supprimer les applications anciennes et redondantes. L’archivage accélère la mise à niveau des applications en réduisant la quantité de données à migrer.
Optim Archive vous permet d’appliquer des politiques d’entreprise qui régissent la conservation, l’accès et l’élimination des données. Avec une politique de conservation, vous pouvez supprimer en toute confiance les données archivées lorsque les obligations de conservation arrivent à échéance.
En appliquant des fonctionnalités d’archivage avancées aux données structurées, InfoSphere Optim Archive offre un meilleur contrôle des données et contribue à réduire les coûts de stockage et de maintenance du matériel.
Pour réduire davantage les coûts, vous pouvez stocker les données historiques ou de référence hors ligne sur bande ou sur d’autres dispositifs de stockage à long terme. Cela vous permet de protéger les objets archivés dans le cadre de la conformité réglementaire.
L’accès indépendant permet d’éliminer la nécessité de gérer les applications ou les versions d’origine. Il permet également aux utilisateurs d’afficher, d’interroger et de générer des rapports sur les données dans les archives à l’aide de méthodes et d’outils de reporting standard.
Optim Archive produit des rapports provenant de processus d’archivage, de suppression et de récupération qui affichent des informations détaillées sur les connexions aux bases de données, l’accès, le débit des données, l’utilisation des index et d’autres statistiques pertinentes.
Des niveaux de service pour chaque classe ou « température » de données afin d’atteindre de manière cohérente les objectifs de performances des applications et des entrepôts de données. Définissez des niveaux de service appropriés pour les données actuelles (chaudes), les données de reporting (tièdes) et les données historiques (froides).
En tant que solution unique et évolutive, InfoSphere Optim Archive prend en charge les applications, les technologies de base de données et les systèmes d’exploitation couramment utilisés.